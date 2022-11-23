Иммунный ответ становится слабее. Почему стресс опасен для здоровья?

Наталья Надольская , ведущая ток-шоу: Правду говорят, что все болезни от нервов? Можно ли сказать, что человек, который подвержен стрессам, у которого есть какая-то неудовлетворенность или усталость в жизни, что он будет чаще болеть?

Лина Юркевич, психолог-нутрицилог:

Абсолютно верно. С вами согласна, подписываюсь под каждым словом. Дело в том, что наш мозг, а именно он управляет нашей иммунной системой и вообще всем метаболизмом в организме… Вообще, хотелось бы реабилитировать нашу иммунную систему. Она молодец, на нас работает и даже сейчас защищает каждого из нас. Мы дышим, смотрим и взаимодействуем с окружающим миром. Помимо этого у нас рождаются в данный момент клеточки, умирают – это все под очень четким контролем.

Когда мы говорим про нашу нервную систему, у нас есть гипофиз и гипоталамус. Они уже через эту свою определенную ось дают команду нашему организму, в какой ситуации мы находимся. Если наш организм понимает, что мы находимся в опасности, перенесли какой-то стресс, понервничали либо находимся в хроническом стрессе, иммунная система в этот момент угнетается. Особо это касается деток, потому что у них проблемы начинаются с тимусом. Именно в тимусе у нас иммунная система «обучается». Он угнетается уже с возрастом, перестает работать. Для деток, которые находятся в стрессовой ситуации, угнетение тимуса – это огромная катастрофа длиною в жизнь. Поэтому детки должны радоваться, бегать. Взрослый человек сам угнетает свою нервную систему, просто она становится более слабой и по количеству, и качеству. Тогда уже входные ворота и иммунный ответ становятся слабее, потому что все силы брошены на то, что я нахожусь в стрессовой ситуации, тонусе, борюсь с какими-то врагами, которых мозг нам почему-то так транслирует телу, и иммунитет становится более ослабленным.

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