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Хештег «бульбапервого». Журналисты СТВ приготовили картофельные шанежки!

23 ноября 2022 18:22
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Новости Беларуси. Картофель фри наши коллеги с ОНТ выбрали для челленджа «Бульба Первого». Эстафету передали нашему каналу. Как говорится, ловите ответ и авторскую версию картофельных шанежек из фильма «Девчата». Эпизод из кинокартины стал основой для нашего обмена рецептами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хештег «бульбапервого». Журналисты СТВ приготовили картофельные шанежки!-1

Полина Королева, корреспондент СТВ:
Картошка при нас, ведущая, как видите, тоже. Катя, ну что, ты готова?

Хештег «бульбапервого». Журналисты СТВ приготовили картофельные шанежки!-4

Екатерина Забенько, ведущая новостей на телеканале СТВ:
Конечно, готова. Эфир закончился, пришло время вдохновения картофелем – бульбой Первого. Так что, телеканал ОНТ, принимаем ваш вызов и готовы заявить, что сотрудники телеканала СТВ любят картофель Президента больше всех!

Хештег «бульбапервого». Журналисты СТВ приготовили картофельные шанежки!-7

Екатерина Забенько:
Мы сегодня будем готовить шанежки. Мы выбрали именно это блюдо для того, чтобы посоревноваться с коллегами под хештегом «бульбапервого».

Шанежки мы еще не пробовали готовить, в этом и интерес. Когда первый раз что-то делаешь, оно получается классно. Тем более что наши коллеги где-то в одном из своих челленджей упомянули шанежки, думая, что мы не справимся с этим заданием. А мы справимся с этим заданием.

Хештег «бульбапервого». Журналисты СТВ приготовили картофельные шанежки!-10

Полина Королева:
Все, будем утирать нос.

Хештег «бульбапервого». Журналисты СТВ приготовили картофельные шанежки!-13

Про главный ингредиент мы, собственно, уже рассказали, с ним определились. Это, естественно, картошка, и не простая, а с поля главы государства. Это отдельная история. И сейчас я попрошу Наташу, нашего экономического обозревателя телеканала, рассказать про то, что еще мы будем использовать в готовке.

Наталья Надольская, экономический обозреватель на телеканале СТВ:
Все очень просто, ингредиенты для пюре знают все – это молоко. Мы добавим, может быть, немножко сыра, сливочное масло. Для теста, для шанежек, мы просто его замешаем.

Хештег «бульбапервого». Журналисты СТВ приготовили картофельные шанежки!-16

Хештег «бульбапервого». Журналисты СТВ приготовили картофельные шанежки!-18

Полина Королева:
Готовка кипит. Но хочется узнать про рекорды, конечно. Юля, я знаю, что ты владеешь знаниями по поводу рекордов. Что ты можешь нам рассказать про картошечные рекорды?

Юлия Силипицкая, ведущая программы «Спорттаймер» на телеканале СТВ:
Самая большая в мире лепешка, или картофельная оладья, была приготовлена в Испании. В диаметре она была более 5 метров. Но, знаете, самое интересное другое – сколько туда пошло картофеля. 3 тонны.

Хештег «бульбапервого». Журналисты СТВ приготовили картофельные шанежки!-21

Полина Королева:
Что я помню из своего детства касательно картошки – это то, что у меня всегда были конфликты на почве того, как ее чистить. У меня получался квадрат. Давайте посмотрим, как почистили ее вы.

Сейчас Юлия Алексеюк продемонстрирует нам профессиональную нарезку зелени.

Хештег «бульбапервого». Журналисты СТВ приготовили картофельные шанежки!-24

Юлия Алексеюк, ведущая новостей на телеканале СТВ:
Продолжаем, главное – аккуратненько, бережем пальцы, маникюр, все-таки нам еще в эфир.

Хештег «бульбапервого». Журналисты СТВ приготовили картофельные шанежки!-27

Полина Королева:
У нас наметился конкурс. Потому что толочь картошку тоже сложно. И мы доверили это, наверное, самому сильному из женского пола корреспонденту и ведущему.

Хештег «бульбапервого». Журналисты СТВ приготовили картофельные шанежки!-30

Юлия Силипицкая:
Сила есть – ума не надо. Не надо картошку сильно толочь. Надо ее нежно, красиво, с любовью. Все надо делать с любовью, и тогда обязательно все получится.

Хештег «бульбапервого». Журналисты СТВ приготовили картофельные шанежки!-33

Наталья Надольская:
В специально заготовленное тесто, то есть непосредственно наши шанежки, мы выкладываем пюре. Самое главное, чтобы пюре в них было больше, чем теста.

Хештег «бульбапервого». Журналисты СТВ приготовили картофельные шанежки!-36

Екатерина Забенько:
Хлебом и солью практически.

Хештег «бульбапервого». Журналисты СТВ приготовили картофельные шанежки!-39

Наталья Надольская:
Шесть часов пролетели незаметно. Собственно, вот они, плоды наших трудов.

Хештег «бульбапервого». Журналисты СТВ приготовили картофельные шанежки!-42

Полина Королева:
Ну а теперь мы направляем блюдо на дегустацию самых, наверное, жестких критиков. Это дети. Ребята, пробуем, берем, делимся впечатлениями. Вкусно, не пересолено?

Хештег «бульбапервого». Журналисты СТВ приготовили картофельные шанежки!-45

Очень интересный вкус, но при этом он делает так, чтобы вкусовые рецепторы радовались больше всего.

Хештег «бульбапервого». Журналисты СТВ приготовили картофельные шанежки!-48

Полина Королева:
Наверное, голодная была? Нет? Ну, когда неголодному человеку нравится блюдо, это уже о многом говорит. Вот такие шанежки получились по итогу.

Такая она, бульба Первого – аппетитная, ароматная, вкусная. Это были шанежки по версии ведущих СТВ. Ну а мы передаем эстафету нашим коллегам из Белтелерадиокомпании. Принимайте вызов и не забудьте поделиться рецептом с телезрителями.

# Кулинария # общество # Полина Королева # Екатерина Забенько # Наталья Надольская # Юлия Силипицкая # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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