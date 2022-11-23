Хештег «бульбапервого». Журналисты СТВ приготовили картофельные шанежки!

Новости Беларуси. Картофель фри наши коллеги с ОНТ выбрали для челленджа «Бульба Первого». Эстафету передали нашему каналу. Как говорится, ловите ответ и авторскую версию картофельных шанежек из фильма «Девчата». Эпизод из кинокартины стал основой для нашего обмена рецептами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полина Королева, корреспондент СТВ:

Картошка при нас, ведущая, как видите, тоже. Катя, ну что, ты готова?

Екатерина Забенько, ведущая новостей на телеканале СТВ:

Конечно, готова. Эфир закончился, пришло время вдохновения картофелем – бульбой Первого. Так что, телеканал ОНТ, принимаем ваш вызов и готовы заявить, что сотрудники телеканала СТВ любят картофель Президента больше всех!

Екатерина Забенько:

Мы сегодня будем готовить шанежки. Мы выбрали именно это блюдо для того, чтобы посоревноваться с коллегами под хештегом «бульбапервого». Шанежки мы еще не пробовали готовить, в этом и интерес. Когда первый раз что-то делаешь, оно получается классно. Тем более что наши коллеги где-то в одном из своих челленджей упомянули шанежки, думая, что мы не справимся с этим заданием. А мы справимся с этим заданием.

Полина Королева:

Все, будем утирать нос.

Про главный ингредиент мы, собственно, уже рассказали, с ним определились. Это, естественно, картошка, и не простая, а с поля главы государства. Это отдельная история. И сейчас я попрошу Наташу, нашего экономического обозревателя телеканала, рассказать про то, что еще мы будем использовать в готовке. Наталья Надольская, экономический обозреватель на телеканале СТВ:

Все очень просто, ингредиенты для пюре знают все – это молоко. Мы добавим, может быть, немножко сыра, сливочное масло. Для теста, для шанежек, мы просто его замешаем.

Полина Королева:

Готовка кипит. Но хочется узнать про рекорды, конечно. Юля, я знаю, что ты владеешь знаниями по поводу рекордов. Что ты можешь нам рассказать про картошечные рекорды? Юлия Силипицкая, ведущая программы «Спорттаймер» на телеканале СТВ:

Самая большая в мире лепешка, или картофельная оладья, была приготовлена в Испании. В диаметре она была более 5 метров. Но, знаете, самое интересное другое – сколько туда пошло картофеля. 3 тонны.

Полина Королева:

Что я помню из своего детства касательно картошки – это то, что у меня всегда были конфликты на почве того, как ее чистить. У меня получался квадрат. Давайте посмотрим, как почистили ее вы. Сейчас Юлия Алексеюк продемонстрирует нам профессиональную нарезку зелени.

Юлия Алексеюк, ведущая новостей на телеканале СТВ:

Продолжаем, главное – аккуратненько, бережем пальцы, маникюр, все-таки нам еще в эфир.

Полина Королева:

У нас наметился конкурс. Потому что толочь картошку тоже сложно. И мы доверили это, наверное, самому сильному из женского пола корреспонденту и ведущему.

Юлия Силипицкая:

Сила есть – ума не надо. Не надо картошку сильно толочь. Надо ее нежно, красиво, с любовью. Все надо делать с любовью, и тогда обязательно все получится.

Наталья Надольская:

В специально заготовленное тесто, то есть непосредственно наши шанежки, мы выкладываем пюре. Самое главное, чтобы пюре в них было больше, чем теста.

Екатерина Забенько:

Хлебом и солью практически.

Наталья Надольская:

Шесть часов пролетели незаметно. Собственно, вот они, плоды наших трудов.

Полина Королева:

Ну а теперь мы направляем блюдо на дегустацию самых, наверное, жестких критиков. Это дети. Ребята, пробуем, берем, делимся впечатлениями. Вкусно, не пересолено?

Очень интересный вкус, но при этом он делает так, чтобы вкусовые рецепторы радовались больше всего.