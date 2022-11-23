Поражаться могут любые органы. Может ли простуда привести к серьёзным осложнениям?

Осень-зима – сезон вирусов и простуд. Важно в этот период помочь своему организму дать отпор непрошеным гостям и выстоять в схватке с недугом. О том, как вовремя распознать опасные симптомы, начать грамотное лечение и стоит ли переносить вирус на ногах, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Евгения Тимошенко, заведующая терапевтическим отделением:

Конечно, это общеизвестный факт, что из обычной, банальной простуды мы можем получить различные осложнения – синуситы, тонзиллиты, ринофарингиты, вплоть до менингитов. Вирусные инфекции, особенно такие опасные, как грипп, короновирусная инфекция, у нас был опыт горький, может даже стремительно достаточно развиваться в организме и приводить к ДВС-синдрому – это диссеминированное внутрисосудистое свертывание, развитию тромбоэмболий различных, инфарктов даже. Поражаться могут абсолютно любые органы – почки, сердце. Инфекционный эндокардит развивается на раз-два, происходит нарушение в проводящей системе сердца.

Самое интересное, что, как правило, если уже имеется какое-то хроническое заболевание, то по тому органу вирус и бьет. То есть если у человека был хронический бронхит, то может развиться пневмония либо еще какое-то осложнение. Если это был хронический пиелонефрит, то может дать осложнение на почки. Но может и абсолютно в новый орган выстрелить, скажем так. Поэтому, естественно, надо смотреть, если состояние пациента ухудшается в процессе лечения либо самолечения, то необходимо обращаться к врачу, чтобы предотвратить эти осложнения.

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