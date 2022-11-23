В Мингорисполкоме обсудили молодёжное сотрудничество с Санкт-Петербургом

Поддержка талантливой молодежи, программы по обмену опытом в образовании и сфере культуры между Минском и северной столицей России. Эти вопросы обсудил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на встрече с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Говорили о двустороннем сотрудничестве в промышленности, бизнесе, социокультурной сфере и туризме. Уже реализуются совместные проекты российской стороны с белорусскими промышленными гигантами, такими как МАЗ, МТЗ, «Амкодор», и в фармацевтической индустрии.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: Мы обсудили вопросы, чтобы мы провели дни города Санкт-Петербурга в Минске и представили жителям нашей страны те достижения, которые есть у наших друзей. Думаю, это будет полезно и нам, перенять этот опыт.

Кирилл Поляков, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

Наши коллеги сейчас проведут определенную работу, и в рамках в том числе этого сотрудничества вопросы, связанные с развитием молодежного движения и контактами между молодежью наших городов, которое позволит возродить историческую память, которая давно и плотно связывает наши города.

Также прозвучала идея создания единой рабочей группы в сфере бизнеса и делового сотрудничества.