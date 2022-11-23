Расширение сосудов и согревающий эффект. Почему при простуде полезно парить ноги, а от банок и горчичников лучше отказаться?

Осень-зима – сезон вирусов и простуд. Важно в этот период помочь своему организму дать отпор непрошеным гостям и выстоять в схватке с недугом. О том, как вовремя распознать опасные симптомы, начать грамотное лечение и стоит ли переносить вирус на ногах, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Давайте вспомним тяжелую артиллерию в виде бабушек, которые сразу говорят: «Надо парить ноги». Парят ноги сейчас или нет?