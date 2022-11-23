Расширение сосудов и согревающий эффект. Почему при простуде полезно парить ноги, а от банок и горчичников лучше отказаться?

Осень-зима – сезон вирусов и простуд. Важно в этот период помочь своему организму дать отпор непрошеным гостям и выстоять в схватке с недугом. О том, как вовремя распознать опасные симптомы, начать грамотное лечение и стоит ли переносить вирус на ногах, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Давайте вспомним тяжелую артиллерию в виде бабушек, которые сразу говорят: «Надо парить ноги». Парят ноги сейчас или нет?
Евгения Тимошенко, заведующая терапевтическим отделением:
Ноги парят.
Наталья Надольская:
Какой эффект от парения ног, расскажите.
Евгения Тимошенко:
Идет расширение сосудов, согревающий эффект. Когда в то место, где сосуды расширяются… Точнее, даже не то, что сосуды расширяются, а усиливается кровообращение как таковое. Когда усиливается кровообращение, многие защитные клетки нашей иммунной системы, те же макрофаги, стремятся в органы и ткани, что способствует борьбе с инфекционным заболеванием. Но надо не переусердствовать. Ноги еще я позволяю парить бабушкам, а что касается горчичников и банок – категорически исключить. Поскольку при развитии, допустим, осложнения либо просто развитии вирусной пневмонии либо бактериальной пневмонии в легких, что может определить только врач, мы можем усугубить процесс. Опять же, мы разогреем это, кровь усилится, многие клеточные элементы пойдут на борьбу с этой инфекцией, и токсический шок может развиться. Местный токсический шок, скажем так, когда собственные клетки будут поражать собственные же органы и ткани. Поэтому это крайне нежелательно делать.
Поражаться могут любые органы. Может ли простуда привести к серьезным осложнениям – подробнее здесь.