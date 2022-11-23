Борисовский политех принимает участие в форуме «Иннорегион-2022»

Новости Беларуси. Новая модель Geely и электровелосипед для милиционеров. В Борисове стартовал форум «Иннорегион-2022». Обменяться опытом, наладить деловые контакты приехали представители предприятий Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог науки, производства и студенческой молодежи. Форум «Иннорегион» уже стал традиционным: проходит в четвертый раз и с каждым годом расширяет горизонты. В ближайшие дни он побывает в трех городах Минской области. Представители университетов, научно-производственных институтов и технопарков – дистанционно участвует более 20 специалистов из Республики Узбекистан.

Александр Рулькевич, председатель комитета экономики Миноблисполкома:

Основная цель сегодня – показать студенческой молодежи, как развивается промышленность страны, в каком направлении надо двигаться. Производственные предприятия в свою очередь определяют, какие нужны кадры, как изменить программу образования, чтобы получить того специалиста, который сегодня востребован.

Для студентов и учащейся молодежи форум – возможность не только получить новые знания, но и заявить о себе. В рамках встреч участники представляют свои проекты, стартапы в области энергетики, машиностроения и других отраслей экономики и производства.

Александр Маляревич, проректор по научной работе Белорусского национального технического университета:

БНТУ ставит перед собой задачу объединения неразрывного образования, науки и производства. Только это создает тот потенциал, благодаря которому страна может развиваться и быть независимой.

В Борисовском районе более 40 предприятий. Кадровый вопрос для них как никогда актуален: предприятия расширяются. На рынок выходит новая импортозамещающая продукция. Обеспечить производство высококвалифицированными специалистами готов филиал одного из ведущих учебных заведений страны – Борисовский государственный политехнический колледж.

Эмилия Шамардина, заведующая Центром компетенций по автоматизации промышленных процессов и производства филиала БНТУ Борисовского государственного политехнического колледжа:

Мы обучаем, конечно же, прежде всего наших учащихся в рамках производственного обучения. Здесь они получают свой уровень профессиональной компетенции, получают необходимые навыки, знания для работы на современных производствах. Даем рабочие профессии.