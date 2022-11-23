Постельный режим и обильное питьё. Могут ли при простуде дать больничный, если нет температуры?
Осень-зима – сезон вирусов и простуд. Важно в этот период помочь своему организму дать отпор непрошеным гостям и выстоять в схватке с недугом. О том, как вовремя распознать опасные симптомы, начать грамотное лечение и стоит ли переносить вирус на ногах, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Когда появились кашель, насморк, чихание, нужно лечиться или дать организму бороться?
Евгения Тимошенко, заведующая терапевтическим отделением:
Если у нас наблюдаются первые признаки простуды, то лечение мы назначаем симптоматическое, то есть человек обращается к врачу. Конечно, лечение как таковое от вируса мы даже можем не назначать. Мы рекомендуем постельный режим, обильное питье, принятие витаминов, теплое полоскание горла, промывание носа как входные ворота инфекции. Даем право организму самому побороть инфекцию, особенно если доктор видит, что это вирус, а не бактериальная или неосложненная вирусная инфекция.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У нас же не дают больничный при вирусном заболевании, если нет температуры, правильно?
Евгения Тимошенко:
Почему? Нет, есть же другие признаки, не только температура. Как правило, вирусная инфекция проявляется повышением температуры, но у острой респираторной вирусной инфекции есть еще другие признаки.
Наталья Надольская:
Скажу по себе, я не иду к врачу, потому что мне, в принципе, не хочется тратить на это время, сидеть в очереди в поликлинике, чтобы получить рецепт. Я знаю, что противовирусные препараты безрецептурные. Я иду в аптеку и работнику говорю: «Я плохо себя чувствую, дайте мне что-нибудь противовирусное». Они мне дают какие-то порошочки. Мне кажется, так, как я, поступают если не большинство, то очень многие, потому что не хотят тратить время на посещение врача. Заниматься в этом случае самолечением можно? Можно полагаться на рекомендации работника аптеки?
Евгения Тимошенко:
Это очень зря вы делаете. Да, аптека даст лекарства, но доктор вас должен посмотреть и оценить ситуацию – вирусная это инфекция либо бактериальная. Может быть, у вас в горле уже будут какие-то налеты, пробки – это будет проявление бактериальной ангины. Может быть, в легких у вас уже будут хрипы, поэтому надо с ходу назначать антибиотик. Только врач, грамотный специалист может оценить ситуацию по достоинству, потому что самолечение может привести, к сожалению, к очень плачевным последствиям.
Можно ли самому себе назначать витамины? Ответила врач – подробнее здесь.