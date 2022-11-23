Постельный режим и обильное питьё. Могут ли при простуде дать больничный, если нет температуры?

Осень-зима – сезон вирусов и простуд. Важно в этот период помочь своему организму дать отпор непрошеным гостям и выстоять в схватке с недугом. О том, как вовремя распознать опасные симптомы, начать грамотное лечение и стоит ли переносить вирус на ногах, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Когда появились кашель, насморк, чихание, нужно лечиться или дать организму бороться?

Евгения Тимошенко, заведующая терапевтическим отделением:

Если у нас наблюдаются первые признаки простуды, то лечение мы назначаем симптоматическое, то есть человек обращается к врачу. Конечно, лечение как таковое от вируса мы даже можем не назначать. Мы рекомендуем постельный режим, обильное питье, принятие витаминов, теплое полоскание горла, промывание носа как входные ворота инфекции. Даем право организму самому побороть инфекцию, особенно если доктор видит, что это вирус, а не бактериальная или неосложненная вирусная инфекция. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У нас же не дают больничный при вирусном заболевании, если нет температуры, правильно? Евгения Тимошенко:

Почему? Нет, есть же другие признаки, не только температура. Как правило, вирусная инфекция проявляется повышением температуры, но у острой респираторной вирусной инфекции есть еще другие признаки.