Кол-центр для поликлиники. Рассказываем, какую методику Минздрав внедряет для комфорта пациентов

Алена Сырова, СТВ: Все ценят свое время. Есть понимание, что в частном центре ты быстрее попадешь к врачу. Когда заработает сервис talon.by ?

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу « По существу ».

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Сайт работает. Нужно сказать, что этот сервис разработан одной из компаний, он достаточно востребован. Рабочий сервис. Но полностью гарантировать идеальную работу, учитывая, что это частный сервис, достаточно сложно. Но радует, что это одна из возможностей новой записи, которая востребована у населения, и она дополняет те возможности, которые есть у нас. То есть дает право более молодым, прогрессивным…

Алена Сырова:

Но медуслугами чаще пользуются люди пожилого возраста. Но в каждой регистратуре 10 трубок телефона и свой talon.by.

Елена Кроткова:

Для этого есть новая совершенно методика – создание кол-центра, который не на базе регистратуры. В ряде поликлиник уже не только Минска, но и регионов, он уже внедрен. Это свой номер, многоканальные телефоны, где работают несколько девушек одновременно, которые отвечают только на звонки и осуществляют запись, тем самым регистратор, который работает в поликлинике непосредственно с пациентом, не отвлекается. Это всех очень сильно затрудняет, раздражает: я стою в очереди, а вы здесь по телефону разговариваете.

Алена Сырова:

А что за номер телефона, как его найти?

Елена Кроткова:

У каждой поликлиники свой номер телефона. Он размещен в общедоступных местах: на сайтах, в различных справочниках, если мы говорим про людей более пожилого возраста. Это не какой-то универсальный номер, но это подспорье.