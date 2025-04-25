В Таиланде небольшой самолёт упал в море – 6 человек погибли

В Таиланде потерпел крушение самолет авиационной полиции. Воздушное судно рухнуло в море в нескольких метрах от пляжа на глазах многочисленных отдыхающих, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их словам, у самолета в какой-то момент отказал двигатель, после чего тот почти вертикально врезался в воду. Все находившиеся на борту, а это шестеро полицейских, погибли. На месте происшествия сейчас работают следователи. Они уже извлекли черные ящики, которые должны пролить свет на причины крушения.