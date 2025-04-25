На границе Индии и Пакистана произошла перестрелка

На мировой карте вот-вот вспыхнет новая горячая точка. Индия и Пакистан стоят на пороге полномасштабной войны. Индийские вооруженные силы сообщили об обстреле своих пограничных постов. Как было заявлено, огонь открыли пакистанские военные. В результате завязалась перестрелка, которая на этот раз обошлась без жертв и пострадавших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но этот инцидент может иметь большие последствия. Он произошел через день после террористического нападения на туристов в Кашмире, в результате которого погибли 26 человек. Это спровоцировало новый серьезный кризис между странами. В Нью-Дели сейчас всерьез рассматривают возможность в ближайшие дни объявить об остановке действия соглашения о прекращении огня с Пакистаном, заключенного четыре года назад. Там считают, что Исламабад не смог остановить трансграничный терроризм, несмотря на свои обязательства. Индия уже выслала пакистанских дипломатов, закрыла единственный пункт пропуска на границе и потребовала покинуть страну всех граждан Пакистана. И готова предпринять новые болезненные для Исламабада шаги.

Викрам Мисри, министр иностранных дел Индии:

Договор о распределении водных ресурсов от 1960 года будет немедленно приостановлен до тех пор, пока Пакистан не прекратит поддерживать трансграничный терроризм.

В ответ Исламабад закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановил со страной всю торговлю. А любая попытка Индии перекрыть поток воды в Пакистан будет рассматриваться как акт войны. Нынешний вооруженный инцидент на границе двух стран может вывести конфликт между государствами, которые, к слову, обладают ядерным оружием, на новый, очень опасный уровень.