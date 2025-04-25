Румак: Беларусь является примером конфессионального мира и согласия

Каждый человек должен иметь возможность выбирать дорогу в свой храм, а Беларусь является примером конфессионального мира и согласия. К такому общему мнению пришли участники заседания Гродненского облисполкома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждали вопрос конфессиональной ситуации в регионе. Шла речь и о перерегистрации религиозных общин в соответствии с Законом «О свободе совести и религиозных организациях» в новой редакции.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей: Беларусь является примером конфессионального мира и согласия, и Гродненская область отличается в нашей палитре конфессиональной тем, что здесь, наряду с Белорусской православной церковью, большое влияние имеет Римско-католическая церковь. Больше всего религиозных организаций прошли перерегистрацию именно в Гродненской области в сравнении с другими регионами.

Игорь Булавко, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома:

То взаимодействие, которое осуществляется и в рамках соглашения с Белорусской православной церковью с государством, и другие направления взаимодействия, показывают то, что церковь в целом является инструментом и гражданско-патриотического воспитания нашего молодого поколения, и духовно-нравственного.

Обсуждение темы продолжили во время посещения Гродненской высшей духовной семинарии. Это единственное духовное учебное заведение, которое готовит отечественные кадры священнослужителей Римско-католической церкви. Как отметил уполномоченный по делам религий и национальностей, важно, чтобы духовное служение было во благо не только церкви, но и земли белорусской.