​ГПК Беларуси: въезда в ЕС на границе ожидают почти 3,7 тыс. транспортных средств

По состоянию на 10 часов утра 25 апреля, въезда в Европейский союз на границе ожидают примерно 3,7 тысяч фур, легковых авто и автобусов. Об этом информирует Госпогранкомитет Республики Беларусь.

Наибольшая нагрузка для большегрузов наблюдается на погранпереходе Кукурыки (Козловичи) — 2 020 единиц. Через данный пункт пропуска с понедельника Польша пропустила 52% фур от нормы.

Перед литовскими Мядининкаем (Каменный Лог) и Шальчининкаем (Бенякони) фиксируется 860 фур. С начала недели литовская сторона приняла на свою территорию всего лишь 20% грузовиков.

Перед единственным доступным латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) скопилось 420 единиц грузового транспорта. За неделю латвийские контрольные службы приняли из Беларуси 26% авто от нормы.

Въезда в польский пункт пропуска Тересполь (Брест) по состоянию на 10:00 ожидают 1 545 легковушек. С начала недели его контрольные службы выполнили норму по пропуску авто из Беларуси на 34%.

Около 100 легковых автомобилей фиксируется перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).

Кроме того, перед Тересполем (Брест) на въезд в Польшу фиксируется 32 автобуса.