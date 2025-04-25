Трамп сообщил, что РФ не претендует на всю Украину

«Прекращение захвата всей страны – довольно большая уступка», – сказал американский президент.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия сделала значительную уступку, отказавшись от претензий на территорию всей Украины. Об этом пишет ТАСС.

Он назвал прекращение войны и отказ от контроля над страной важным шагом.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент РФ Владимир Путин поддержал идею о прекращении огня, но для этого нужно решить ряд нерешенных вопросов.