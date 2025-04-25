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Какие качества должны быть у спасателей? Мнение

25 апреля 2025 08:20
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С приходом тепла в Минске начинается подготовка к купальному сезону. В это время особенно актуальна работа матросов-спасателей, тех, кто стоит на страже безопасности на воде. Зачем минчане идут в эту профессию, какие качества для нее важны и как можно попасть в команду спасателей? Об этом мы и не только поговорим с нашими гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Галицкий, главный водолазный специалист водолазно-спасательной службы исполнительного аппарата республиканского совета ОСВОД, и Дарья Городко, матрос-спасатель 41-го поста Минской городской организации ОСВОД.

Юрий Царев, ведущий:
Расскажите, пожалуйста, немножко о работе спасателей.

Какие качества должны быть у спасателей? Мнение -2

Александр Галицкий, главный водолазный специалист водолазно-спасательной службы исполнительного аппарата республиканского совета ОСВОД:
Действительно, очень серьезная, очень мужественная, правильная профессия спасатель, которая заставляет и организовывает быть постоянно начеку. То есть нет такого, что через минуту кто-то будет тонуть, это происходит в одночасье. Очень сложно смотреть, увидеть. Самое главное – это профилактическая работа. Когда происходит уже чрезвычайная ситуация, когда человек непосредственно уже тонет, это значит, что кто-то не доработал, то есть не прошел отсев до уреза воды. А сама чрезвычайная ситуация – это уже отработка того, что умеют, то, на что обращают пристальное внимание при подготовке всех специалистов, всех работников ОСВОД.

Подробности в видео.

# ОСВОД # Александра Каштанова # Юрий Царёв # Александр Меженный

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