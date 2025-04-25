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В Пакистане заявили об угрозе применения ядерного оружия в конфликте с Индией

25 апреля 2025 08:28
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В Пакистане заявили об угрозе применения ядерного оружия в конфликте с Индией-0

Противостояние между Пакистаном и Индией обострилось после теракта в Пахалгаме, где погибли 26 человек. 

Данный конфликт может перерасти в ядерное противостояние. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пакистанского министра обороны Хаваджа Асиф.

Индия выдвинула обвинение в адрес Пакистана в причастности к теракту, уменьшила численность своего посольства в Исламабаде, закрыла КПП Аттари и приостановила соглашение о водоснабжении.

Пакистан, в ответ, закрыл воздушное сообщение с Индией и приостановил двусторонние соглашения, заявив, что любые действия Индии по перенаправлению воды реки Инд будут рассматриваться как акт войны.

Фото: pixabay

# Международная политика

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