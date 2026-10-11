Новости по тегу #Купаловский театр

Билеты на спектакли были раскуплены задолго до приезда артистов. Минск стал финальным городом масштабных гастролей театра по Беларуси.
Ее приурочили к 105-летию со дня рождения писателя.
3 приглашенных режиссера из России за 5 дней создадут с труппой короткие спектакли-наброски. Проект пройдет по культовым белорусским пьесам. Никакого глянца и дорогих декораций — только чистая режиссура и актерская игра.
Одна из самых ожидаемых премьер этого лета. 30 июня на главной сцене Купаловского театра спектакль «Замок Ольшанский» по роману Владимира Короткевича «Черный замок Ольшанский».
«Невозможно не применять такие методы и быть в стороне, потому что это помогает грамотно изучить потребительский спрос на те или иные спектакли».
В студии «Нового утра» Александр Викторович Шестаков, генеральный директор Купаловского театра, и актриса Мария Колесникович, исполнительница роли Павлинки.
Дизайн циферблата ясно и коротко повествует о визитной карточки театра – спектакле «Павлинка», которым по традиции открывается каждый сезон.
Нынешний сезон у него проходит в юбилейный – 105-й год основания театра.
Спектакли на открытых площадках – это повод для творческих поисков и максимальная приближенность к зрителю.
«Театр – это одно из дополнений, которое влияет на сознание наших детей. И мы так же, вместе с системой образования занимаемся элементом воспитания и влияния на наши души и сердца подрастающего поколения».
Самые обсуждаемые спектакли и желанные билеты – их даже спрашивали в кассах метро. Купаловский – старейший театр страны с богатой историей, который пережил многое.
Работу над постановкой доверили российскому режиссеру Дмитрию Акимову, который в прошлом декабре подарил белорусскому зрителю драму «А зоры тут ціхія».
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