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Новости по тегу #Купаловский театр

Театр кукол имени Сергея Образцова представил в Минске «Необыкновенный концерт»
11 октября 2026 08:36

Театр кукол имени Сергея Образцова представил в Минске «Необыкновенный концерт»

В Национальном академическом театре имени Янки Купалы прошла премьера спектакля «Сэрца на далоні»
08 октября 2026 09:18

В Национальном академическом театре имени Янки Купалы прошла премьера спектакля «Сэрца на далоні»

Купаловский театр открывает 107-й сезон масштабным проектом – оценивать эксперимент будут зрители
29 августа 2026 17:21

Купаловский театр открывает 107-й сезон масштабным проектом – оценивать эксперимент будут зрители

Исторический детектив в стилистике неонуара! В Купаловском театре покажут спектакль «Замок Ольшанский»
25 июня 2026 07:41

Исторический детектив в стилистике неонуара! В Купаловском театре покажут спектакль «Замок Ольшанский»

Как применяют искусственный интеллект в Купаловском театре – рассказал генеральный директор
10 октября 2025 18:36

Как применяют искусственный интеллект в Купаловском театре – рассказал генеральный директор

Чем Купаловский театр порадует зрителя в 106-м сезоне – рассказал гендиректор
20 сентября 2025 14:18

Чем Купаловский театр порадует зрителя в 106-м сезоне – рассказал гендиректор

Лимитированная коллекция часов «Луч» выпущена к 105-летию Купаловского театра
16 сентября 2025 07:41

Лимитированная коллекция часов «Луч» выпущена к 105-летию Купаловского театра

Афиши, реквизит и редкие документы – уникальная выставка открылась в Купаловском театре
14 сентября 2025 07:57

Афиши, реквизит и редкие документы – уникальная выставка открылась в Купаловском театре

Под открытым небом! Купаловский театр показал в Минске сказку «Гісторыя шакаладнага дрэва»
26 июля 2025 08:24

Под открытым небом! Купаловский театр показал в Минске сказку «Гісторыя шакаладнага дрэва»

Что театр может предложить молодёжи, чтобы это стало мейнстримом? Ответил гендиректор Купаловского театра
14 февраля 2025 14:10

Что театр может предложить молодёжи, чтобы это стало мейнстримом? Ответил гендиректор Купаловского театра

Купаловский театр – на пике 105-го сезона! Как культура объединяет народы, узнали у актёров
14 февраля 2025 14:05

Купаловский театр – на пике 105-го сезона! Как культура объединяет народы, узнали у актёров

Контраст, абсурд и ирония – премьера спектакля «Дзядзечкаў сон» состоится в Купаловском театре
18 ноября 2024 13:46

Контраст, абсурд и ирония – премьера спектакля «Дзядзечкаў сон» состоится в Купаловском театре