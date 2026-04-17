«Динамо-Шинник» проиграло ярославскому «Локомотиву»

Сезон завершен! Хоккеисты «Динамо-Шинника» потерпели поражение и в третьем поединке четвертьфинальной серии Кубка Харламова, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперником подопечных Евгения Летова на данной стадии, напомним, стал лидер регулярного чемпионата МХЛ – ярославский «Локо».

Два стартовых противостояния прошли на льду российского клуба и завершились в пользу хозяев. Сегодняшнюю дуэль принимал Бобруйск и при поддержке родных трибун наши парни намеревались взять реванш. Однако не получилось. Безусловно, мотивация у отечественного коллектива была запредельной. Но и гости, демонстрировавшие высокий темп игры на протяжении розыгрыша, показали, что легко не будет. Первый период остался безголевым несмотря на обилие острых моментов и множество атак. Счет в матче был открыт на 26-й минуте, «ярославцы» повели, а на излете отрезка преимущество упрочили.

«Динамовцы» приложили немало усилий, чтобы исправить ситуацию и в какой-то момент были близки к этому, но не дожали итоговая виктория осталась за «Локо» как в этой встрече, так и во всей серии – 3:0.