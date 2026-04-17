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Кубок Гагарина: ХК «Металлург» стал последним полуфиналистом турнира

17 апреля 2026 20:15
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Магнитогорский «Металлург» обыграл нижегородское «Торпедо» в пятом поединке четвертьфинальной стадии плей-офф КХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Основное время противостояния сильнейшего не выявило, а в овертайме победу праздновали «сталевары». В составе проигравших шайбой отметился белорусский нападающий Андрей Белевич, который завершил плей-офф с тремя голами. Команда Андрея Разина выиграла серию со счетом 4:1 и в полуфинале встретится с обидчиком минского «Динамо» – казанским «Ак Барсом». Еще одну путевку в решающий раунд Кубка Гагарина разыграют ярославский «Локомотив» и омский «Авангард». 

# Хоккей

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