Кубок Гагарина: ХК «Металлург» стал последним полуфиналистом турнира

Магнитогорский «Металлург» обыграл нижегородское «Торпедо» в пятом поединке четвертьфинальной стадии плей-офф КХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Основное время противостояния сильнейшего не выявило, а в овертайме победу праздновали «сталевары». В составе проигравших шайбой отметился белорусский нападающий Андрей Белевич, который завершил плей-офф с тремя голами. Команда Андрея Разина выиграла серию со счетом 4:1 и в полуфинале встретится с обидчиком минского «Динамо» – казанским «Ак Барсом». Еще одну путевку в решающий раунд Кубка Гагарина разыграют ярославский «Локомотив» и омский «Авангард».