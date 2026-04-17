Поединки с утра и до вечера – в Минске пройдет крупный международный турнир по каратэ
Поединки с утра и до вечера, серьезную конкуренцию во всех весовых категориях и разделах обещают зрителям организаторы традиционного международного турнира по каратэ «Беларусь-оупен», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этот масштабный форум является крупнейшим в стране.
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Идеальные движения, отточенные комбинации и удары со скоростью света. Тренировочный процесс перед «Беларусь-оупен» вышел на финишную прямую. Уже завтра, 18 апреля, спортсмены сойдутся с равными себе на ковре. Конкуренция ожидается серьезная. В предварительной заявке около 1 000 фамилий. Анна Саламатова – одна из тех, кто будет защищать цвета своего клуба и всей страны на «Чижовка-Арене».
Анна Саламатова, участница международного турнира по каратэ «Беларусь-оупен»:
Я готова. Я с 2022 года выступаю на этом международном турнире, являюсь неоднократно призером этих соревнований. Но в этом году я чувствую 100-процентную готовность, поэтому готова побеждать.
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