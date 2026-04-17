Вместо ровного асфальта – обновление убежищ. Литва, охваченная страхом перед мнимой «угрозой с Востока», решила, что жизнь под землей важнее качества жизни на ней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока количество аварийных мостов в стране за 5 лет выросло более чем вдвое, с 60 до 140 объектов, Вильнюс вкладывает 14 миллионов евро не в ремонт дорог, а в модернизацию четырех сотен убежищ. После выполненных работ в бункерах смогут разместиться около 130 тысяч жителей. Там появятся генераторы, пожарная сигнализация, беспроводной интернет, биотуалеты, баки для воды, койки и средства первой помощи.

Напомним, ранее сообщалось о серьезных проблемах с наполнением государственного бюджета Литвы. Как заявлял глава Ассоциации дорожно-строительных компаний, ям на дорогах вскоре станет больше, так как в стране нет достаточно средств на ремонт дорожной инфраструктуры.