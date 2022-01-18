«Я очень этого боюсь». Стоит ли лезть в телефон супруга и в чём секрет доверительных отношений?
Из всех чувств, которые суждено пережить человеку, первую любовь считают самой романтичной. Для кого-то она долгая и счастливая, у кого-то заканчивается душевными травмами, но все равно запоминается на всю жизнь. О том, что такое первая любовь и как долго она хранится в сердце женщины, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Ваш главный секрет доверительных отношений, именно доверительных, Гюнешь? Доверие в чем?
Гюнешь, певица:
Не знаю. Я ему доверяю, он доверяет мне. Надеюсь, он мне доверяет. Самое главное – просто дать мужчине свое пространство. Он встречается со своими друзьями, я не названиваю через каждые пять: «Ты где? Ты с кем?» Он это во мне ценит.
Алена Родовская:
Хорошо, а если бы была такая ситуация, что один раз вы бы увидели в пространстве ненужное вам SMS, либо ненужного человека, смогли ли вы его отпускать так?
Гюнешь:
Если честно, я об этом думала, я очень этого боюсь. Дай бог, чтобы этого не было.
Алена Родовская:
Вот это ваш главный страх?
Гюнешь:
Да, это для меня страх.
Алена Родовская:
Потому что доверие, мне кажется, Аня, после этого восстановить невозможно, правда? Или можно?
Анна Мокиевец, психолог-сексолог:
Это сложно.
Алена Родовская:
Будут постоянно спотыкаться на подобном.
Анна Мокиевец:
Некоторые люди не могут пройти через это.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, мудрые женщины просто не лезут, грубо говоря, туда, куда им не нужно, если визуально их все абсолютно устраивает. А если ты хочешь найти что-то для себя не совсем приятное...
Алена Родовская:
Что значит не лезть туда, куда тебе не надо? Это значит ты априори принимаешь то, что тебя, возможно, будут обманывать. Ираида, в вашем прекрасном 33-летнем браке главный секрет в чем?
Ираида Конопелько, стала героиней школьного романа:
Я тоже не лезу в дела мужа, и он не лезет в мои дела. Даже если телефон лежит, я не смотрю, кто там ему звонит.
Екатерина Забенько:
Мне не кажется, что там обязательно есть какая-то крамола. Просто если уже человек забрался в чужой телефон, в чужие мысли, в чужую жизнь...
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Другое дело, что ты хочешь там найти? Зачем ты делаешь?
Ираида Конопелько:
У нас свои заботы – дети, внуки. Поэтому, кто там ему звонит или где-то он пропадает – уже, наверное, не так актуально. Я знаю, что он при мне и я при нем.
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