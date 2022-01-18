«Я очень этого боюсь». Стоит ли лезть в телефон супруга и в чём секрет доверительных отношений?

Из всех чувств, которые суждено пережить человеку, первую любовь считают самой романтичной. Для кого-то она долгая и счастливая, у кого-то заканчивается душевными травмами, но все равно запоминается на всю жизнь. О том, что такое первая любовь и как долго она хранится в сердце женщины, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Ваш главный секрет доверительных отношений, именно доверительных, Гюнешь? Доверие в чем?

Гюнешь, певица:

Не знаю. Я ему доверяю, он доверяет мне. Надеюсь, он мне доверяет. Самое главное – просто дать мужчине свое пространство. Он встречается со своими друзьями, я не названиваю через каждые пять: «Ты где? Ты с кем?» Он это во мне ценит. Алена Родовская:

Хорошо, а если бы была такая ситуация, что один раз вы бы увидели в пространстве ненужное вам SMS, либо ненужного человека, смогли ли вы его отпускать так? Гюнешь:

Если честно, я об этом думала, я очень этого боюсь. Дай бог, чтобы этого не было. Алена Родовская:

Вот это ваш главный страх? Гюнешь:

Да, это для меня страх. Алена Родовская:

Потому что доверие, мне кажется, Аня, после этого восстановить невозможно, правда? Или можно?

Анна Мокиевец, психолог-сексолог:

Это сложно. Алена Родовская:

Будут постоянно спотыкаться на подобном. Анна Мокиевец:

Некоторые люди не могут пройти через это. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, мудрые женщины просто не лезут, грубо говоря, туда, куда им не нужно, если визуально их все абсолютно устраивает. А если ты хочешь найти что-то для себя не совсем приятное... Алена Родовская:

Что значит не лезть туда, куда тебе не надо? Это значит ты априори принимаешь то, что тебя, возможно, будут обманывать. Ираида, в вашем прекрасном 33-летнем браке главный секрет в чем?