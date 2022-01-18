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«Я очень этого боюсь». Стоит ли лезть в телефон супруга и в чём секрет доверительных отношений?

18 января 2022 15:08
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Из всех чувств, которые суждено пережить человеку, первую любовь считают самой романтичной. Для кого-то она долгая и счастливая, у кого-то заканчивается душевными травмами, но все равно запоминается на всю жизнь. О том, что такое первая любовь и как долго она хранится в сердце женщины, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
Ваш главный секрет доверительных отношений, именно доверительных, Гюнешь? Доверие в чем?  

«Я очень этого боюсь». Стоит ли лезть в телефон супруга и в чём секрет доверительных отношений?-1

Гюнешь, певица:  
Не знаю. Я ему доверяю, он доверяет мне. Надеюсь, он мне доверяет. Самое главное – просто дать мужчине свое пространство. Он встречается со своими друзьями, я не названиваю через каждые пять: «Ты где? Ты с кем?» Он это во мне ценит.  

Алена Родовская:  
Хорошо, а если бы была такая ситуация, что один раз вы бы увидели в пространстве ненужное вам SMS, либо ненужного человека, смогли ли вы его отпускать так?  

Гюнешь:  
Если честно, я об этом думала, я очень этого боюсь. Дай бог, чтобы этого не было.  

Алена Родовская:  
Вот это ваш главный страх?  

Гюнешь:  
Да, это для меня страх.  

Алена Родовская:  
Потому что доверие, мне кажется, Аня, после этого восстановить невозможно, правда? Или можно?  

«Я очень этого боюсь». Стоит ли лезть в телефон супруга и в чём секрет доверительных отношений?-4

Анна Мокиевец, психолог-сексолог:  
Это сложно.  

Алена Родовская:  
Будут постоянно спотыкаться на подобном.  

Анна Мокиевец:  
Некоторые люди не могут пройти через это.  

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:  
Мне кажется, мудрые женщины просто не лезут, грубо говоря, туда, куда им не нужно, если визуально их все абсолютно устраивает. А если ты хочешь найти что-то для себя не совсем приятное...  

Алена Родовская:  
Что значит не лезть туда, куда тебе не надо? Это значит ты априори принимаешь то, что тебя, возможно, будут обманывать. Ираида, в вашем прекрасном 33-летнем браке главный секрет в чем?  

«Я очень этого боюсь». Стоит ли лезть в телефон супруга и в чём секрет доверительных отношений?-7

Ираида Конопелько, стала героиней школьного романа:  
Я тоже не лезу в дела мужа, и он не лезет в мои дела. Даже если телефон лежит, я не смотрю, кто там ему звонит.  

Екатерина Забенько:  
Мне не кажется, что там обязательно есть какая-то крамола. Просто если уже человек забрался в чужой телефон, в чужие мысли, в чужую жизнь...  

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:  
Другое дело, что ты хочешь там найти? Зачем ты делаешь?  

Ираида Конопелько:  
У нас свои заботы – дети, внуки. Поэтому, кто там ему звонит или где-то он пропадает – уже, наверное, не так актуально. Я знаю, что он при мне и я при нем.  

«Я не хочу знать о твоем прошлом». Стоит ли рассказывать мужу о первой любви – подробнее здесь.  

# Брак и семья # общество # Алена Родовская # Гюнешь # Анна Мокиевец # Екатерина Забенько # Ираида Конопелько # Елена Кругликова # Фотофакт

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