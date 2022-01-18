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«Я не хочу знать о твоём прошлом». Стоит ли рассказывать мужу о первой любви?

18 января 2022 14:06
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Из всех чувств, которые суждено пережить человеку, первую любовь считают самой романтичной. Для кого-то она долгая и счастливая, у кого-то заканчивается душевными травмами, но все равно запоминается на всю жизнь. О том, что такое первая любовь и как долго она хранится в сердце женщины, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
Ираида, скажите, пожалуйста, честно, положив руку на душу: если бы вы рассказали историю своему мужу – вы столько лет уже в браке – какого ему жить, знать, что у его жены осталось такое юношеское ощущение той чистой любви? Он тогда как? Вы не проговаривали с ним эти вопросы?  

«Я не хочу знать о твоём прошлом». Стоит ли рассказывать мужу о первой любви?-1

Ираида Конопелько, стала героиней школьного романа:  
Я, в принципе, говорила ему об этом, что у нас, как и у всех.  

Алена Родовская:  
Он не обращал на это внимание и принимал? Ему было все равно?  

Ираида Конопелько:  
Нет, он не концентрировал на это внимание. Потому что у него тоже свои были влюбленности в школе.  

Алена Родовская:  
А как бы вы отнеслись, если бы он рассказал о том, что у него есть влюбленность со школы, которую он никак не может встретить, например, на вечере встреч выпускников?  

Ираида Конопелько:  
Сейчас навряд ли. Столько времени мы в браке, уже больше 33 лет.  

Алена Родовская:  
А можно ли проговаривать, Аня, такие истории в кругу семьи, когда создаются отношения? Они разрушают, не стоит поднимать эти темы, всю правду рассказывать?  

«Я не хочу знать о твоём прошлом». Стоит ли рассказывать мужу о первой любви?-4

Анна Мокиевец, психолог-сексолог:  
Я думаю, люди, между которыми есть близость, понимание – то, да. Почему нет?  

Алена Родовская:  
Ну так это же ранит. Представляете, человек понимает, что есть кто-то, о ком мечтает твой избранник?  

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:  
Или муж ранит, или жена потом ранит за такие признания. Я просто себе на секундочку представила, как Гюнешь подходит к своему мужу, говорит: «Я так хочу поделиться, в моей душе до сих пор чувства к тому парню».  

Анна Мокиевец:  
Здесь важна форма.  

«Я не хочу знать о твоём прошлом». Стоит ли рассказывать мужу о первой любви?-7

Гюнешь, певица:  
Он мне сразу сказал: «Я не хочу знать о твоем прошлом». «А я хочу знать, ты мне расскажи». «И я тебе рассказывать не буду». Все, и на этом мы больше не поднимали тему.  

«Для восточной девушки это уже поздно». Гюнешь рассказала, во сколько лет впервые вышла замуж – подробнее здесь.  

# Брак и семья # общество # Алена Родовская # Ираида Конопелько # Анна Мокиевец # Екатерина Забенько # Фотофакт

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