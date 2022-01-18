«Я не хочу знать о твоём прошлом». Стоит ли рассказывать мужу о первой любви?

Из всех чувств, которые суждено пережить человеку, первую любовь считают самой романтичной. Для кого-то она долгая и счастливая, у кого-то заканчивается душевными травмами, но все равно запоминается на всю жизнь. О том, что такое первая любовь и как долго она хранится в сердце женщины, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Ираида, скажите, пожалуйста, честно, положив руку на душу: если бы вы рассказали историю своему мужу – вы столько лет уже в браке – какого ему жить, знать, что у его жены осталось такое юношеское ощущение той чистой любви? Он тогда как? Вы не проговаривали с ним эти вопросы?

Ираида Конопелько, стала героиней школьного романа:

Я, в принципе, говорила ему об этом, что у нас, как и у всех. Алена Родовская:

Он не обращал на это внимание и принимал? Ему было все равно? Ираида Конопелько:

Нет, он не концентрировал на это внимание. Потому что у него тоже свои были влюбленности в школе. Алена Родовская:

А как бы вы отнеслись, если бы он рассказал о том, что у него есть влюбленность со школы, которую он никак не может встретить, например, на вечере встреч выпускников? Ираида Конопелько:

Сейчас навряд ли. Столько времени мы в браке, уже больше 33 лет. Алена Родовская:

А можно ли проговаривать, Аня, такие истории в кругу семьи, когда создаются отношения? Они разрушают, не стоит поднимать эти темы, всю правду рассказывать?

Анна Мокиевец, психолог-сексолог:

Я думаю, люди, между которыми есть близость, понимание – то, да. Почему нет? Алена Родовская:

Ну так это же ранит. Представляете, человек понимает, что есть кто-то, о ком мечтает твой избранник? Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Или муж ранит, или жена потом ранит за такие признания. Я просто себе на секундочку представила, как Гюнешь подходит к своему мужу, говорит: «Я так хочу поделиться, в моей душе до сих пор чувства к тому парню». Анна Мокиевец:

Здесь важна форма.