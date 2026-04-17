Американцы вынуждены брать краткосрочные займы на еду

Все больше американцев вынуждены брать краткосрочные займы на еду. Система «купи сейчас – плати потом» постепенно превращается из инструмента для крупных покупок в повседневную необходимость миллионов домохозяйств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная причина такого положения кроется в росте индекса потребительских цен.

По данным соцопроса, 29 % пользователей рассрочки тратят эти деньги на продукты. Год назад так поступали лишь 14 % респондентов. Более половины опрошенных признались, что без подобных займов не смогли бы свести концы с концами. Среди родителей с детьми младше 18 лет этот показатель достигает 62 %. Особенно остро проблема стоит и среди молодежи. Треть пользователей из поколения Z оформляют рассрочку на повседневные покупки, что говорит о глубинном финансовом неблагополучии молодого поколения.