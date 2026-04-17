Центральное скаутское бюро НХЛ представило рейтинг игроков перед драфтом – в списке 6 белорусов

Шесть белорусов попали в окончательный рейтинг игроков для наблюдения перед предстоящим драфтом НХЛ – обновленный рейтинг представило Центральное скаутское бюро, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По сравнению с предыдущей редакцией в число претендентов попал голкипер «Динамо-Шинника» Даниил Русакович. Причем у него довольно высокая позиция среди вратарей, играющих в Европе, он занимает 13 место. По-прежнему в числе лучших в том же амплуа Владислав Ермоленко, земляк проводит неплохой сезон в Хоккейной лиге Онтарио, защищая цвета «Ниагары». В североамериканском топе полевых игроков 48-ю строчку занимает защитник «Виктория Ройалс» Тимофей Рунцо, а 90-ю – нападающий «Медисин-Хэт Тайгерз» Ярослав Брызгалов, который, к слову, выдал впечатляющую результативность по ходу текущего розыгрыша.

Также в список вошли форварды Роман Ламан и Тимофей Тузин.

Драфт НХЛ состоится 26-27 июня в Баффало, и парни имеют хорошие шансы оказаться в сильнейшей лиге мира.