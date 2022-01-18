«Чувства мешают построить отношения». Что делать, если не получается забыть первую любовь?

Из всех чувств, которые суждено пережить человеку, первую любовь считают самой романтичной. Для кого-то она долгая и счастливая, у кого-то заканчивается душевными травмами, но все равно запоминается на всю жизнь. О том, что такое первая любовь и как долго она хранится в сердце женщины, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Аня, давайте разберем очень часто встречающуюся сейчас в нашей жизни историю, когда создается образ вот этот романтичный со школы. Потом, когда человек, например, уже вырастает, влюбляется в некого человека, который не отвечает взаимностью, его романтизирует и просто тратит свои годы на то, что выстраивать свою личную жизнь не может, потому что та не ответила взаимностью. Человек – женщина или мужчина – просто боготворят, идеализируют, хотя умом понимают, что если бы сложилось, стали жить вместе, все могло бы быть по-другому. Почему люди так циклятся на этих образах влюбленности и тратят свои нервы и жизнь впустую с теми, кто рядом, например?

Анна Мокиевец, психолог-сексолог:

Особенно первая любовь такая значимая, яркая, потому что наша психика еще не готова. Она впервые встречается с подобным опытом, когда эмоциональный бум, тело реагирует. И девочки, парни как будто бы впервые знакомятся с таким взрывом эмоций. Потом часто достаточно люди начинают сравнивать последующие реакции на парня, например, с тем, что было в школе – не те бабочки, не так сердце стучит. Алена Родовская:

Но это нормально сравнивать, либо просто принять то, что ты изменился, твоя жизнь изменилась, и пускай бабочки будут фиолетовые, а не розовые? Но они же тоже бабочки. Анна Мокиевец:

Безусловно, но все разные. Это такая специфика личности. Кто-то циклится, кто-то идет дальше. Понимает, берет из первого опыта выводы делает – что-то нравилось, что-то не нравилось – и идет дальше в какие-то взрослые отношения.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Это получается, что прототип первой любви становится в последующих отношениях главенствующим? То есть в основном уже выбирают по тому типажу, по которому сложились первые чувства, первые отношения и первая любовь, не потому что зацикленность, а потому что этот образ нравится? Алена Родовская:

Или девочка все-таки выбирает прототип отца, а не первой любви? Анна Мокиевец:

Больше из психологии – это по отцу. Екатерина Забенько:

Не удивлюсь, если они, в общем-то, где-то схожи. Анна Мокиевец:

Естественно, потому что мы либо выбираем прототип, либо антипод. Екатерина Забенько:

А говорят, что первая любовь – это первые личностные испытания для человека. То есть насколько это может явиться стрессом на всю последующую жизнь – первая любовь, была ли она счастливая или не очень? Как правило, я не знаю итогов счастливой первой любви. Алена Родовская:

Я не знаю, чтобы влюбились, поженились и жили долго и счастливо. Ну не было таких историй, не видела я.

Анна Мокиевец:

Точно, я думаю, что такое встречается. Мы же не знаем, это может быть просто красивая картинка. А что там внутри, какая начинка – только этой паре известно. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Вы знаете, есть еще такой факт: я думаю, что очень много у кого возникало желание все-таки уже через года встретиться со своей любовью юности. Что это такое? Алена Родовская:

Я спустя 20 лет в Париже встретилась, и сидела и думала: «Боже, откуда он столько помнит? Я уже все забыла». Елена Кругликова:

Наконец-то я точно понимаю, уверена, что все сделала правильно или это какая-то может быть ностальгия? Анна Мокиевец:

Выражение есть: закрыть гештальт. Иногда люди хотят завершить отношения с образом. Алена Родовская:

Вот как завершить этот гештальт, если вторая сторона, например, не очень готова об этом говорить, и ты не сильно важен был в его жизни? Елена Кругликова:

А ты встретился и посмотри: «Ничего с тобой не стало. Хорошо, что я так сделала».