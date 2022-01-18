«Чувства мешают построить отношения». Что делать, если не получается забыть первую любовь?
Из всех чувств, которые суждено пережить человеку, первую любовь считают самой романтичной. Для кого-то она долгая и счастливая, у кого-то заканчивается душевными травмами, но все равно запоминается на всю жизнь. О том, что такое первая любовь и как долго она хранится в сердце женщины, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Аня, давайте разберем очень часто встречающуюся сейчас в нашей жизни историю, когда создается образ вот этот романтичный со школы. Потом, когда человек, например, уже вырастает, влюбляется в некого человека, который не отвечает взаимностью, его романтизирует и просто тратит свои годы на то, что выстраивать свою личную жизнь не может, потому что та не ответила взаимностью. Человек – женщина или мужчина – просто боготворят, идеализируют, хотя умом понимают, что если бы сложилось, стали жить вместе, все могло бы быть по-другому. Почему люди так циклятся на этих образах влюбленности и тратят свои нервы и жизнь впустую с теми, кто рядом, например?
Анна Мокиевец, психолог-сексолог:
Особенно первая любовь такая значимая, яркая, потому что наша психика еще не готова. Она впервые встречается с подобным опытом, когда эмоциональный бум, тело реагирует. И девочки, парни как будто бы впервые знакомятся с таким взрывом эмоций. Потом часто достаточно люди начинают сравнивать последующие реакции на парня, например, с тем, что было в школе – не те бабочки, не так сердце стучит.
Алена Родовская:
Но это нормально сравнивать, либо просто принять то, что ты изменился, твоя жизнь изменилась, и пускай бабочки будут фиолетовые, а не розовые? Но они же тоже бабочки.
Анна Мокиевец:
Безусловно, но все разные. Это такая специфика личности. Кто-то циклится, кто-то идет дальше. Понимает, берет из первого опыта выводы делает – что-то нравилось, что-то не нравилось – и идет дальше в какие-то взрослые отношения.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Это получается, что прототип первой любви становится в последующих отношениях главенствующим? То есть в основном уже выбирают по тому типажу, по которому сложились первые чувства, первые отношения и первая любовь, не потому что зацикленность, а потому что этот образ нравится?
Алена Родовская:
Или девочка все-таки выбирает прототип отца, а не первой любви?
Анна Мокиевец:
Больше из психологии – это по отцу.
Екатерина Забенько:
Не удивлюсь, если они, в общем-то, где-то схожи.
Анна Мокиевец:
Естественно, потому что мы либо выбираем прототип, либо антипод.
Екатерина Забенько:
А говорят, что первая любовь – это первые личностные испытания для человека. То есть насколько это может явиться стрессом на всю последующую жизнь – первая любовь, была ли она счастливая или не очень? Как правило, я не знаю итогов счастливой первой любви.
Алена Родовская:
Я не знаю, чтобы влюбились, поженились и жили долго и счастливо. Ну не было таких историй, не видела я.
Анна Мокиевец:
Точно, я думаю, что такое встречается. Мы же не знаем, это может быть просто красивая картинка. А что там внутри, какая начинка – только этой паре известно.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Вы знаете, есть еще такой факт: я думаю, что очень много у кого возникало желание все-таки уже через года встретиться со своей любовью юности. Что это такое?
Алена Родовская:
Я спустя 20 лет в Париже встретилась, и сидела и думала: «Боже, откуда он столько помнит? Я уже все забыла».
Елена Кругликова:
Наконец-то я точно понимаю, уверена, что все сделала правильно или это какая-то может быть ностальгия?
Анна Мокиевец:
Выражение есть: закрыть гештальт. Иногда люди хотят завершить отношения с образом.
Алена Родовская:
Вот как завершить этот гештальт, если вторая сторона, например, не очень готова об этом говорить, и ты не сильно важен был в его жизни?
Елена Кругликова:
А ты встретился и посмотри: «Ничего с тобой не стало. Хорошо, что я так сделала».
Алена Родовская:
Подожди, встретился, посмотрел – не работает. Вот как завершить гештальт, Аня? Допустим, была влюбленность безответная. Любил, она не ответила взаимностью или, наоборот, он не ответил взаимностью. И вот это много лет сидит внутри. Как закрыть гештальт? Встретиться, говорить, что давай поговорим? Он говорит: «О чем? Ты кто такой?»
Анна Мокиевец:
Нет, здесь немножко другое. Когда мы встречаемся и видим, что этот человек уже совершенно другой: «Хорошо, слава богу, что мы не вместе, потому что я бы не могла жить с таким нарциссом». Это одно. А второе, когда чувства мешают построить отношения. Постоянно сравниваешь, думаешь. У него уже дети, внуки, а ты уже до сих пор горюешь и думаешь, вспоминаешь эти записки или пересматриваешь их. И тогда нужно идти к психотерапевту, проговаривать это.
Алена Родовская:
То есть необязательно идти к адресату?
Анна Мокиевец:
Конечно, здесь точно он ничем не поможет.
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