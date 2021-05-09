Александр Турчин: «Нашим ребятам обязательно надо бывать в Хатыни, Брестской крепости и на Кургане Славы»

Новости Беларуси. В Минской области почтить память героев 9 Мая по традиции собрались у Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туда приехали тысячи человек. Многие добирались из других городов целыми семьями. Все ради того, чтобы передать память о подвигах белорусского народа подрастающему поколению. Цветы к подножию мемориала возложило руководство Минской области.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Эти праздники служат именно такой объединяющей силой для всего белорусского народа. Ну, и вы знаете, самое главное – это память. Нашим ребятам обязательно надо бывать в Хатыни, Брестской крепости и на Кургане Славы. И не просто бывать, а мы должны им рассказать о том, что на самом деле происходило в те страшные годы. Мы сегодня должны сделать так, чтобы подрастающее поколение четко и ясно понимало, что было тогда и как не допустить этого в будущем.

Цветы к мемориалу белорусы несут с самого утра. Почтить память героев войны к Кургану приехали и «Патриоты Беларуси». Колонна из сотен автомобилей под государственными флагами прибыла из Минска, а вот участники автопробега – это люди из разных уголков нашей страны и гости из ближнего зарубежья. Отрадно, что многие приехали целыми семьями, с детьми. У Кургана Славы был дан старт масштабному проекту «Под мирной звездой». Желающие высадили молодые туи в форме пятиконечной звезды. В ее центре заложили две капсулы времени, адресованные потомкам. Одна – с копиями посланий от ветеранов, другая – от участников автопробега.

Мы своих детей стараемся воспитывать, чтобы они ценили. Ценили мир над головой, чтобы понимали, что, скажем, это не само собой разумеющееся, что это досталось великой ценой наших дедов, бабушек.

Поздравляю всех ветеранов, прадедов, бабушек, прабабушек с 9 Мая, Днем Победы. Желаю всем счастья, здоровья и успеха.