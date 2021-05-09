Прямой эфир

Александр Турчин: «Нашим ребятам обязательно надо бывать в Хатыни, Брестской крепости и на Кургане Славы»

09 мая 2021 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области почтить память героев 9 Мая по традиции собрались у Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туда приехали тысячи человек. Многие добирались из других городов целыми семьями. Все ради того, чтобы передать память о подвигах белорусского народа подрастающему поколению. Цветы к подножию мемориала возложило руководство Минской области.

Александр Турчин: «Нашим ребятам обязательно надо бывать в Хатыни, Брестской крепости и на Кургане Славы»-1

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Эти праздники служат именно такой объединяющей силой для всего белорусского народа. Ну, и вы знаете, самое главное – это память. Нашим ребятам обязательно надо бывать в Хатыни, Брестской крепости и на Кургане Славы. И не просто бывать, а мы должны им рассказать о том, что на самом деле происходило в те страшные годы. Мы сегодня должны сделать так, чтобы подрастающее поколение четко и ясно понимало, что было тогда и как не допустить этого в будущем.

Александр Турчин: «Нашим ребятам обязательно надо бывать в Хатыни, Брестской крепости и на Кургане Славы»-4

Цветы к мемориалу белорусы несут с самого утра. Почтить память героев войны к Кургану приехали и «Патриоты Беларуси». Колонна из сотен автомобилей под государственными флагами прибыла из Минска, а вот участники автопробега – это люди из разных уголков нашей страны и гости из ближнего зарубежья. Отрадно, что многие приехали целыми семьями, с детьми. У Кургана Славы был дан старт масштабному проекту «Под мирной звездой». Желающие высадили молодые туи в форме пятиконечной звезды. В ее центре заложили две капсулы времени, адресованные потомкам. Одна – с копиями посланий от ветеранов, другая – от участников автопробега.

Александр Турчин: «Нашим ребятам обязательно надо бывать в Хатыни, Брестской крепости и на Кургане Славы»-7

Мы своих детей стараемся воспитывать, чтобы они ценили. Ценили мир над головой, чтобы понимали, что, скажем, это не само собой разумеющееся, что это досталось великой ценой наших дедов, бабушек.

Александр Турчин: «Нашим ребятам обязательно надо бывать в Хатыни, Брестской крепости и на Кургане Славы»-10

Поздравляю всех ветеранов, прадедов, бабушек, прабабушек с 9 Мая, Днем Победы. Желаю всем счастья, здоровья и успеха.

Александр Турчин: «Нашим ребятам обязательно надо бывать в Хатыни, Брестской крепости и на Кургане Славы»-13

Благодаря нашим дедам мы имеем возможность сейчас жить в такой прекрасной стране. В своей стране. Они отстояли в борьбе с фашизмом, с нацизмом за наше счастливое будущее. И спасибо им, и низкий поклон. В первую очередь 9 Мая хочется пожелать здоровья всем нашим ветеранам.

Александр Турчин: «Нашим ребятам обязательно надо бывать в Хатыни, Брестской крепости и на Кургане Славы»-16

Величественный Курган Славы, настоящий символ независимой страны, этим вечером полностью осветят красно-зелеными цветами. Красивое и необычное решение приняли в связи с тем, что 9 Мая двойной праздник: годовщина Великой Победы и День Государственного герба и Государственного флага Беларуси.

Читайте также:

Автопробег, закладка «капсул времени» и военные песни. Как проходит праздник у Кургана Славы под Смолевичами

«От имени живых и павших заявляю, клянусь вам, мы с вами!» Что говорили ветераны Александру Лукашенко 9 Мая?

Александр Лукашенко: мы никогда не позволим смотреть на нашу землю с презрением, ту землю, которую вы отвоевали

# Великая Отечественная война # общество # Александр Турчин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Путин: наш общий долг – окружить вниманием участников войны, противостоять попыткам фальсификации истории
09 мая 2021 13:33

Владимир Путин: наш общий долг – окружить вниманием участников войны, противостоять попыткам фальсификации истории

«Последние километры до Рейхстага». На «Линии Сталина» показали, как советские танки ехали на Берлин
09 мая 2021 13:32

«Последние километры до Рейхстага». На «Линии Сталина» показали, как советские танки ехали на Берлин

Касым-Жомарт Токаев: мы отмечаем беспримерный подвиг отцов и дедов, самоотверженно ковавших Победу над фашизмом
09 мая 2021 13:31

Касым-Жомарт Токаев: мы отмечаем беспримерный подвиг отцов и дедов, самоотверженно ковавших Победу над фашизмом