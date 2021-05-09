«Последние километры до Рейхстага». На «Линии Сталина» показали, как советские танки ехали на Берлин

«Берлинская операция»: реконструкция боя Великой Отечественной войны прошла в историко-культурном комплексе «Линия Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди многочисленных гостей там и наша съемочная группа. На связь со студией выходит корреспондент Яна Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

Сегодня на «Линии Сталина», конечно, лучшее место для того, чтобы вспомнить, какими же были для Советской армии последние дни накануне дня Победы. И сегодня здесь импровизированные последние километры до Рейхстага. Несколько минут назад началась реконструкция, самая зрелищная часть программы – мы видим, как поехали наши советские танки на Берлин. Реконструкторы воссоздают Берлинскую наступательную операцию и эпизоды уличных боев. Были они очень ожесточенные. Наша армия несла колоссальные потери. С 11 апреля до начала мая только 1-й Белорусский фронт потерял больше 130 тысяч бойцов. Представьте, это четыре человека в минуту каждый день. Все ради нашей Победы. Но должна сказать, что взрывы, техника, десятки реконструкторов, тех, кто увлекается историей, максимально достоверно воссоздают события этих дней. Бои тогда шли не то, что за каждый квартал и улицу, а за каждый перекресток, за каждый дом.

Валентин Калиновский, участник реконструкции:

За Победу. То есть можно себя представить хоть немножко на месте бойцов того периода. По-настоящему, понятно, это не представишь, и у нас как бы больше имитация боевых действий, а не сами боевые действия. Это, конечно, разница большая. Реконструкторов, наверное, 50 как минимум, а может, и около сотни. Еще помогает Министерство обороны, то есть это еще и его бойцы, которые в форме тоже Великой Отечественной.

Яна Шипко:

Как мы можем видеть, очень много людей собрались здесь сегодня. И на самом деле, если хотите рассказать детям историю, как это было в 1945-м, то лучше всего максимально достоверно делать это на «Линии Сталина».

– Здравствуй, расскажите, почему выбрали именно это место, чтобы встретить День Победы? – Хотелось погрузиться в праздничную атмосферу, показать детям события тех времен, чтобы дети понимали, что такое война, ценили подвиг народа, мирное небо над головой – Вы сегодня здесь всей семьей. Как вам, нравится происходящее? – Да, да. Старшему ребенку вообще очень нравится, младшему пока очень шумно. – Какие планы еще, потому что сегодня здесь очень много активностей? Можно буквально понюхать порох, пострелять из танка, зенитки, охолощенного оружия – будете еще что-то пробовать? – Да, планировали покататься на танке и, если получится, на вертолете.