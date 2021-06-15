Их не придумывают из головы. Как заключить брачный договор и что для этого нужно?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Ольга Маевская, адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов:
Наиболее частая ситуация: сравнительно недавно ко мне обратились. Обратилась мама и говорит, вот у меня чудесный сын, у него чудесная девочка, они в браке. Я ее просто обожаю, но я буду давать ему очень крупную сумму денег на покупку жилья в центре города. И пусть у них будут детки, я потом все отпишу деткам, но я переживаю, вдруг меня здесь не будет, а мало ли как сложатся обстоятельства. Мама очень разумная. И она говорит: я дам деньги полностью на покупку квартиры, очень крупную сумму. Но я буду настаивать, мы ей посоветовали, чтобы был заключен брачный договор, по условиям которого эта квартира была супругу.
Я могу ее понять, дело в том, что мы с вами понимаем: просто приобрести квартиру на себя и предоставить ее детям на проживание – это не всегда разумно. Возможно, невестка будет чувствовать себя ущемленной. Кроме того, если есть недвижимость, – это налоги, если приобрести квартиру на свое имя, а потом подарить ее сыну – это опять же налоги. Потому что продается жилье, которое в собственности менее пяти лет, либо дарится, отчуждение происходит. Могут возникнуть какие-то нюансы. Брачный договор в этой ситуации – это идеальный вариант. И лучше в этом случае пусть какое-то время быть плохой свекровью, чем потом возникнет необходимость раздела этой квартиры.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Больше шансов все равно остаться плохой свекровью.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Допустим, у нас есть условная пара. Они решили пожениться и решили заключить брачный договор. С чего начинать? Куда идти, какие документы подготовить?
Надежда Шупенько, нотариус Минского областного нотариального округа:
Брачный договор можно заключить как до вступления в брак, так и в период брака. Если пара решила заключить брачный договор до вступления в брак – пожалуйста. Нужно обратиться к любому нотариусу и удостоверить данный договор. Что при себе необходимо в данном договоре?
Екатерина Забенько:
Есть ли какой-то образец? Откуда брать эту информацию? Или сами придумываем, из головы?
Надежда Шупенько:
Их не придумывают из головы, проекты составляют нотариусы, часто помогают адвокаты составлять, иногда бывают очень хорошие проекты. Продолжу мысль. Для того чтобы заключить брачный договор вот такой паре, вступающей в брак, что необходимо? Необходимо обратиться к нотариусу. При себе иметь документы, удостоверяющие личность и все. Пришли, заключили. Мы проект поможем им сами. Мы будем беседовать с ними: чего хотят в период брака либо после расторжения. Мы выясняем суть прихода к нотариусу, какой цели они хотят добиться в будущем при удостоверении этого брачного договора. И в этом случае брачный договор вступит в силу только тогда, когда пара заключит, зарегистрирует брак в органах загса.
Екатерина Забенько:
Договориться на берегу. Это более эффективно, чем, уже вступая в брак.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Смутила история про брачный контракт, который был потом расторгнут в суде. И признание мужчины в том, что он ничего не получил.
Ольга Маевская:
Сейчас другая совсем практика. Это было одно из первых дел. На сегодняшний момент нотариус при составлении договоров сразу все эти условия проговаривает. Более того, сейчас прописывается в брачном договоре условия о том, что стороны подтверждают, что брачный договор… Вот сформулируйте.
Надежда Шупенько:
В брачном договоре мы указываем, что супругам разъяснено то, что, подписывая данный договор, ни одна из сторон не ставится в крайне неблагоприятные условия. И подписывая брачный договор, я осознанно к этому иду, ведь брачный договор не составляется за одну минуту и за час. Как правило, это консультация, либо приходят вместе, либо приходят по отдельности. Сперва один день – записался один, второй потом пришел. Как нотариус, я советую приходить таким парам двоим. И строить разговор все-таки вместе.
Галина Пинчук, совладелица брачного агентства:
Я хотела дополнить, что здесь есть очень большой психологический аспект, который многие упускают. Люди, которые только собираются заключаться брак, находятся на пике положительных эмоций. Им гораздо легче договориться, им гораздо легче найти какой-то вариант, они более щедрые друг к другу.
Алена Родовская:
Они же еще не знают, что они наживут в этом браке.
Андрей Туровец, директор Центра семейной психологии:
И очень хорошо, что они не знают.
Галина Пинчук:
В тот момент, когда они только заключают брак, они находятся в максимально хороших отношениях, в этот момент они могут договориться. У них может все быть, но при этом они хорошо расположены друг к другу. В тот момент, когда семья распадается, у людей накапливается такое количество обид друг к другу, претензий, что в этот момент договориться уже очень тяжело. И начинается дележка.
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