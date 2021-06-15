Их не придумывают из головы. Как заключить брачный договор и что для этого нужно?

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Ольга Маевская, адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов:

Наиболее частая ситуация: сравнительно недавно ко мне обратились. Обратилась мама и говорит, вот у меня чудесный сын, у него чудесная девочка, они в браке. Я ее просто обожаю, но я буду давать ему очень крупную сумму денег на покупку жилья в центре города. И пусть у них будут детки, я потом все отпишу деткам, но я переживаю, вдруг меня здесь не будет, а мало ли как сложатся обстоятельства. Мама очень разумная. И она говорит: я дам деньги полностью на покупку квартиры, очень крупную сумму. Но я буду настаивать, мы ей посоветовали, чтобы был заключен брачный договор, по условиям которого эта квартира была супругу. Я могу ее понять, дело в том, что мы с вами понимаем: просто приобрести квартиру на себя и предоставить ее детям на проживание – это не всегда разумно. Возможно, невестка будет чувствовать себя ущемленной. Кроме того, если есть недвижимость, – это налоги, если приобрести квартиру на свое имя, а потом подарить ее сыну – это опять же налоги. Потому что продается жилье, которое в собственности менее пяти лет, либо дарится, отчуждение происходит. Могут возникнуть какие-то нюансы. Брачный договор в этой ситуации – это идеальный вариант. И лучше в этом случае пусть какое-то время быть плохой свекровью, чем потом возникнет необходимость раздела этой квартиры. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Больше шансов все равно остаться плохой свекровью. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Допустим, у нас есть условная пара. Они решили пожениться и решили заключить брачный договор. С чего начинать? Куда идти, какие документы подготовить?

Надежда Шупенько, нотариус Минского областного нотариального округа:

Брачный договор можно заключить как до вступления в брак, так и в период брака. Если пара решила заключить брачный договор до вступления в брак – пожалуйста. Нужно обратиться к любому нотариусу и удостоверить данный договор. Что при себе необходимо в данном договоре? Екатерина Забенько:

Есть ли какой-то образец? Откуда брать эту информацию? Или сами придумываем, из головы? Надежда Шупенько:

Их не придумывают из головы, проекты составляют нотариусы, часто помогают адвокаты составлять, иногда бывают очень хорошие проекты. Продолжу мысль. Для того чтобы заключить брачный договор вот такой паре, вступающей в брак, что необходимо? Необходимо обратиться к нотариусу. При себе иметь документы, удостоверяющие личность и все. Пришли, заключили. Мы проект поможем им сами. Мы будем беседовать с ними: чего хотят в период брака либо после расторжения. Мы выясняем суть прихода к нотариусу, какой цели они хотят добиться в будущем при удостоверении этого брачного договора. И в этом случае брачный договор вступит в силу только тогда, когда пара заключит, зарегистрирует брак в органах загса. Екатерина Забенько:

Договориться на берегу. Это более эффективно, чем, уже вступая в брак.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Смутила история про брачный контракт, который был потом расторгнут в суде. И признание мужчины в том, что он ничего не получил. Ольга Маевская:

Сейчас другая совсем практика. Это было одно из первых дел. На сегодняшний момент нотариус при составлении договоров сразу все эти условия проговаривает. Более того, сейчас прописывается в брачном договоре условия о том, что стороны подтверждают, что брачный договор… Вот сформулируйте. Надежда Шупенько:

В брачном договоре мы указываем, что супругам разъяснено то, что, подписывая данный договор, ни одна из сторон не ставится в крайне неблагоприятные условия. И подписывая брачный договор, я осознанно к этому иду, ведь брачный договор не составляется за одну минуту и за час. Как правило, это консультация, либо приходят вместе, либо приходят по отдельности. Сперва один день – записался один, второй потом пришел. Как нотариус, я советую приходить таким парам двоим. И строить разговор все-таки вместе.