Анатолий Лаппо о подвиге пограничников в годы ВОВ: «Мы должны своему поколению оставить ту память»

Церемонию приурочили к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Именно пограничники первыми держали натиск врага. Из 19 600 воинов в зеленых фуражках, вставших на пути фашистов на западных рубежах СССР, в первые дни войны погибли более 16 тысяч.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Все мы помним ту трагическую дату для нашего народа, для пограничников, когда 22 июня без объявления войны на наше государство напали. Конечно, для нас эта дата и героическая, именно тогда начинались подвиги пограничников-красноармейцев, начался путь к Победе. Особенно сейчас она знаменательна. Вы видите, какое идет давление, попытка переписать историю. Вот мы должны своему поколению оставить ту память, которую оставили нам наши предки, чтобы никто не сомневался, что эта Победа наша.