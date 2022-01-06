Игуменья Гавриила: «Будет у нас мир внутри, будет мир и вокруг нас»

Новости Беларуси. Рождественский сочельник – заключительный и самый строгий день 40-дневного поста. Положено принимать в пищу только сочиво – размоченные зерна пшеницы или риса, отсюда и название дня. За стол можно садиться лишь после появления на небе первой звезды – Вифлеемской, которая является символом Рождения Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, самое главное в сочельник – это молитва и добрые дела, уверены насельницы Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря в Гродно. Корреспондент Галина Буро посмотрела, как обитель готовится к празднику.

Галина Буро, корреспондент:

Свято-Рождество-Богородичный ставропигиальный женский монастырь находится в самом центре Гродно. Но стоит только переступить порог обители, как мирская суета остается за стенами. Здесь монахини живут в уединении, смирении и молитве. К телекамерам относятся настороженно. Но в Рождественский сочельник нам разрешили сделать отсюда предпраздничный репортаж.

Самая добрая история на свете. Дева Мария склонилась в пещере над яслями с младенцем, рядом Иосиф, пастухи, ягнята. Ангелы поют, и дарит свет та самая Вифлеемская звезда. Путеводная для волхвов с дарами. В сочельник насельницы монастыря рядом с храмом устанавливают рождественский вертеп. Кладут подарки и сладости для детей. И напоминают библейский сюжет о том, как Богородица с праведным Иосифом пришли в Вифлеем, чтобы принять участие в переписи населения, но мест в гостиницах для них не нашлось.

Игуменья Гавриила, настоятельница гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря:

И только лишь был свободен хлев. Это очень символически, потому что как и тогда, так и сейчас, мир лежал в грехе. И Господь не мог родиться на землю в царских чертогах, в каком-то жилище, в богатом или бедном доме, а Господь родился в хлеву, среди безгрешных животных. Господь пришел даром, дает нам основное для жизни все даром, как воздух, как воду – все даром нам дает Господь. И мы должны вот этому учиться – делиться с ближними, отдавать все, что можем, друг другу помогать. Особенно вот в эти святые рождественские и предрождественские дни.

Предрождественский день у насельниц расписан буквально по минутам с 6 утра и до 3 ночи. Длинная утренняя служба, вечерняя и ночное праздничное богослужение. Плюс ежедневные молитвы по часам, а еще ведь и подготовиться к празднику надо: нарядить вечнозеленые ели как символ жизни, убраться в храме, украсить его красивыми композициями. Дизайнеры – сами монахини. Центральное место отдают рождественскому вертепу. В нем семиконечная звезда из живых цветов обрамляет икону (кстати, почитаемый в обители подарок от Президента).

Александр Григорьевич Лукашенко. Свято-Рождество-Богородичному женскому монастырю. Это где-то год, наверное, 2000-й. И пока в храме кипит работа, на монастырской кухне не менее горячо. Не хлебом единым жив человек, но и без него никак. Потому вот они, замоченные зерна пшеницы – сочиво, отсюда и название – сочельник. К кутье и другие постные блюда – соленые грибы, винегрет, сдоба – количество блюд в православии не имеет значения. Насельницы поделились с нами фирменным рецептом традиционных рождественских ломанцев. Читайте тут.

Настоятельница монастыря игуменья Гавриила подчеркивает: сочельник – особое время для добрых дел и обращения к Спасителю. Незримо рядом ее наставник – митрополит Филарет. А молитва – о главной ценности на земле.

Игуменья Гавриила:

Самые главные слова в рождественскую ночь – то, что мы слышали от ангелов, когда они пели: слава в Вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение. Конечно же, о мире. О мире не только внешнем. Это очень важно. Но и о мире, умиротворении наших сердец, наших душ. Будет у нас мир внутри, будет мир и вокруг нас. А еще в монастыре, так же как и в миру, принято на Рождество дарить подарки. Вот их сколько сестры подготовили.