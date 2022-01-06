«Я самая счастливая бабушка». Что Президент подарил семье первого белоруса, родившегося в 2022 году?

Новости Беларуси. С выпиской из роддома поздравили первого белоруса, родившегося в 2022 году. Богдан Некрашевич появился на свет в Калинковичах Гомельской области, когда стрелки часов показывали уже 2 минуты нового года. По доброй традиции малышу вручили подарки от главы государства, Минздрава и местной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале Анны Корольчук.

Начавшиеся 31 декабря роды для семьи Некрашевич стали неожиданностью – планируемый срок был 10 января. Но малыш решил сделать родителям особый подарок. В седьмом часу вечера, бросив новогодние приготовления, супруги поспешили в роддом.

Ирина Некрашевич:

Собирались готовить кушать, по гостям. Подарки собирали, нарезали салатики со старшеньким. Начались схватки, я поняла – первый у меня уже есть. Тянул очень живот, потом поняла, что боль сильнее. Говорю мужу: собирай Владика, поехали. Сразу за сумки – и в роддом.

Дмитрий Некрашевич:

Когда отвез жену, вернулся домой. Со старшим сыном поехали в гости, как обычно, в Новый год и там уже волновались. Было не до празднования, сплошные волнения. После того как позвонила жена, полегче стало, радость переполняла.

В 2 минуты 2022 года акушеры приняли настоящего богатыря ростом 53 сантиметра и весом 3,715. Новорожденный – второй ребенок в семье, пара уже воспитывает 4-летнего сына Владислава. Мальчик помогал выбирать имя для младшего братишки, в итоге назвали малыша Богдан.

Поздравить семью приехал Министр здравоохранения. Дмитрий Пиневич пожелал супругам скорее вернуться в роддом за дочкой. А пока передал паре подарки в том числе и от главы государства: сертификат на коляску, годовой запас подгузников и посудомоечную машину. Все, что нужно в быту молодым родителям. Интересно, что в их семье уже есть именинник с такой же датой рождения.

Татьяна Некрашевич, бабушка:

Слава богу, спасибо детям, что сделали нам такой замечательный подарок в новогоднюю ночь. Еще этот подарок сделали дедушке. Дедушка тоже родился 1 января. Поэтому, получается, у нас будет двойной, тройной праздник: два дня рождения и Новый год. Я счастлива, я самая счастливая бабушка в мире.

В калинковичском роддоме каждый год появляется около 500 детей. Но этот случай для медиков стал исключительным. Обычно новогодняя ночь проходит спокойно.