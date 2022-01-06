Прямой эфир

«Я самая счастливая бабушка». Что Президент подарил семье первого белоруса, родившегося в 2022 году?

06 января 2022 20:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С выпиской из роддома поздравили первого белоруса, родившегося в 2022 году. Богдан Некрашевич появился на свет в Калинковичах Гомельской области, когда стрелки часов показывали уже 2 минуты нового года. По доброй традиции малышу вручили подарки от главы государства, Минздрава и местной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности в материале Анны Корольчук.

«Я самая счастливая бабушка». Что Президент подарил семье первого белоруса, родившегося в 2022 году?-1

Начавшиеся 31 декабря роды для семьи Некрашевич стали неожиданностью – планируемый срок был 10 января. Но малыш решил сделать родителям особый подарок. В седьмом часу вечера, бросив новогодние приготовления, супруги поспешили в роддом.

«Я самая счастливая бабушка». Что Президент подарил семье первого белоруса, родившегося в 2022 году?-4

Ирина Некрашевич:
Собирались готовить кушать, по гостям. Подарки собирали, нарезали салатики со старшеньким. Начались схватки, я поняла – первый у меня уже есть. Тянул очень живот, потом поняла, что боль сильнее. Говорю мужу: собирай Владика, поехали. Сразу за сумки – и в роддом.

«Я самая счастливая бабушка». Что Президент подарил семье первого белоруса, родившегося в 2022 году?-7

Дмитрий Некрашевич:
Когда отвез жену, вернулся домой. Со старшим сыном поехали в гости, как обычно, в Новый год и там уже волновались. Было не до празднования, сплошные волнения. После того как позвонила жена, полегче стало, радость переполняла.

«Я самая счастливая бабушка». Что Президент подарил семье первого белоруса, родившегося в 2022 году?-10

В 2 минуты 2022 года акушеры приняли настоящего богатыря ростом 53 сантиметра и весом 3,715. Новорожденный – второй ребенок в семье, пара уже воспитывает 4-летнего сына Владислава. Мальчик помогал выбирать имя для младшего братишки, в итоге назвали малыша Богдан.

«Я самая счастливая бабушка». Что Президент подарил семье первого белоруса, родившегося в 2022 году?-13

Поздравить семью приехал Министр здравоохранения. Дмитрий Пиневич пожелал супругам скорее вернуться в роддом за дочкой. А пока передал паре подарки в том числе и от главы государства: сертификат на коляску, годовой запас подгузников и посудомоечную машину. Все, что нужно в быту молодым родителям. Интересно, что в их семье уже есть именинник с такой же датой рождения.

«Я самая счастливая бабушка». Что Президент подарил семье первого белоруса, родившегося в 2022 году?-16

Татьяна Некрашевич, бабушка:
Слава богу, спасибо детям, что сделали нам такой замечательный подарок в новогоднюю ночь. Еще этот подарок сделали дедушке. Дедушка тоже родился 1 января. Поэтому, получается, у нас будет двойной, тройной праздник: два дня рождения и Новый год. Я счастлива, я самая счастливая бабушка в мире.

«Я самая счастливая бабушка». Что Президент подарил семье первого белоруса, родившегося в 2022 году?-19

В калинковичском роддоме каждый год появляется около 500 детей. Но этот случай для медиков стал исключительным. Обычно новогодняя ночь проходит спокойно.

«Я самая счастливая бабушка». Что Президент подарил семье первого белоруса, родившегося в 2022 году?-22

Наталья Чернякова, заведующая акушерским отделением Калинковичской центральной районной больницы:
Около 10 лет не было такого события в нашем роддоме. Были роды накануне Нового года, были после – 2 и 3 числа. А в этом году нам всем, в том числе нашей женщине, повезло. Новогодняя ночь для любого врача – такая же рабочая смена, и свою работу надо выполнять добросовестно, с хорошим профессиональным уровнем.

Пиневич: по уровню младенческой смертности Беларусь входит в топ-10 стран мира – читайте здесь.

# Рождаемость в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Анна Корольчук # Татьяна Некрашевич # Наталья Чернякова # Ирина Некрашевич # Дмитрий Некрашевич # Богдан Некрашевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: родной язык, культура, вера были под запретом. Что нам мешает историческим периодам дать адекватную оценку?
06 января 2022 20:24

Лукашенко: родной язык, культура, вера были под запретом. Что нам мешает историческим периодам дать адекватную оценку?

Игорь Марзалюк: то, что мы наблюдаем в Казахстане, может возникнуть вопрос вообще о существовании государства
06 января 2022 20:21

Игорь Марзалюк: то, что мы наблюдаем в Казахстане, может возникнуть вопрос вообще о существовании государства

Гигин: мы в этом году подняли интерес к исторической информации. У людей это вызывает живой отклик
06 января 2022 19:11

Гигин: мы в этом году подняли интерес к исторической информации. У людей это вызывает живой отклик