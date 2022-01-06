«Настоящие монастырские ломанцы. Это очень вкусно». Готовим рождественское блюдо с насельницей храма

Новости Беларуси. Рождественский сочельник – заключительный и самый строгий день 40-дневного поста. Положено принимать в пищу только сочиво – размоченные зерна пшеницы или риса, отсюда и название дня. За стол можно садиться лишь после появления на небе первой звезды – Вифлеемской, которая является символом Рождения Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, самое главное в сочельник – это молитва и добрые дела, уверены насельницы Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря в Гродно.

Пока в храме кипит работа, на монастырской кухне не менее горячо. Не хлебом единым жив человек, но и без него никак. Потому вот они, замоченные зерна пшеницы – сочиво, отсюда и название – сочельник. К кутье и другие постные блюда – соленые грибы, винегрет, сдоба – количество блюд в православии не имеет значения. Насельницы поделились с нами фирменным рецептом традиционных рождественских ломанцев.

Сестра Светлана:

Замешивается постное тесто. Мука, вода и соль. Раскатывается тонкий пласт и запекается в духовке несколько минут до золотистого цвета. Потом остуживается и меленько ломается. Не режется, а ломается. От этого происходит название – ломанцы. Отдельно готовятся сладкая водичка и мак перекрученный вареный. И потом это все соединяется.

Сестра Светлана тут же предлагает дегустацию.