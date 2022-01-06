Для тех, у кого рождается второй ребёнок. Какие новшества хотят ввести в Беларуси?

Новости Беларуси. С выпиской из роддома поздравили первого белоруса, родившегося в 2022 году. Богдан Некрашевич появился на свет в Калинковичах Гомельской области, когда стрелки часов показывали уже 2 минуты нового года. По доброй традиции малышу вручили подарки от главы государства, Минздрава и местной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как это было – читайте здесь.

Несмотря на то, что постепенно рождаемость снижается, есть и позитивная тенденция. Год за годом растет количество женщин, которые рожают после 40 лет. Более половины их младенцев – третьи и последующие в семье. Значит, в стране растет количество многодетных. Сегодня в Беларуси около 12 тысяч женщин получили орден Матери, а пятая часть всех детей страны воспитывается именно многодетными родителями.