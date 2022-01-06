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Для тех, у кого рождается второй ребёнок. Какие новшества хотят ввести в Беларуси?

06 января 2022 20:47
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Новости Беларуси. С выпиской из роддома поздравили первого белоруса, родившегося в 2022 году. Богдан Некрашевич появился на свет в Калинковичах Гомельской области, когда стрелки часов показывали уже 2 минуты нового года. По доброй традиции малышу вручили подарки от главы государства, Минздрава и местной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как это было – читайте здесь.

Для тех, у кого рождается второй ребёнок. Какие новшества хотят ввести в Беларуси?-1

Несмотря на то, что постепенно рождаемость снижается, есть и позитивная тенденция. Год за годом растет количество женщин, которые рожают после 40 лет. Более половины их младенцев – третьи и последующие в семье. Значит, в стране растет количество многодетных. Сегодня в Беларуси около 12 тысяч женщин получили орден Матери, а пятая часть всех детей страны воспитывается именно многодетными родителями.

Для тех, у кого рождается второй ребёнок. Какие новшества хотят ввести в Беларуси?-4

Анна Корольчук, корреспондент:
Исследования показывают, что рождаемость напрямую зависит от материальных благ. Поэтому получение того же семейного капитала определенно мотивирует. Кстати, сейчас правительством рассматривается вопрос о введении этой стимулирующей социальной выплаты, начиная уже с рождения второго ребенка.

Пиневич: по уровню младенческой смертности Беларусь входит в топ-10 стран мира – читайте здесь.

# Рождаемость в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Анна Корольчук # Богдан Некрашевич # Фотофакт

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