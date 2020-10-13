«Игры закончились». Как на «мирных» протестах в Беларуси оказались организованные преступные группы?
Новости Беларуси. По информации МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 октября задержаны 186 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом отмечается радикализация протестов. Правоохранители дают неопровержимые факты: ночью с использованием коктейлей Молотова совершены нападения на здания Советского РУВД Минска и межрайонной прокуратуры в Барановичах.
Среди протестующих появились организованные преступные группы, которые приходят на митинги с ножами, газовыми баллончиками и в профессиональной военной амуниции.
Угроза возрастает в первую очередь для мирного населения. Под ударом могут оказаться совершенно невинные люди. Но терпеть беспредел больше никто не будет. В правоохранительном блоке хватит сил и средств, чтобы навести порядок. В случае необходимости реакция со стороны силовиков будет жесткой.
Подробности в материале Ксении Худолей.
Ксения Худолей, корреспондент:
Если это не истерия, то что тогда? «Мирный» протест, безобидная прогулка, ретрансляция мнения большинства? Да уж, смешно и... страшно. Когда «идею» сменяет «идиотизм», терпеть капризы радикальных остатков оппозиции становится невозможно.
Я дома нормально жить не могу, вы здесь орете! Вам дома нечем заняться? Иди уроки учи!
Ксения Худолей:
Можно сколько угодно «просто гулять», «проходить мимо» и одним глазком подсматривать в Telegram. Но, как говорится, игры кончились. И конец им пришел тогда, когда «кто-то» и его марионетки решили, что им позволено разжигать костры, строить баррикады и тиранить мирных людей.
Последние ночи назвать безобидными акциями «не согласны» могут только сами организаторы, хотя теперь уж для них это слишком лояльное определение. Провокаторы – вот самое точное. Ведь именно из Telegram-чатов разлетелись призывы «дать жесткий отпор». Судя по всему, дать отпор здравому смыслу.
Ксения Худолей:
Буквально за неделю интернет-командирам удалось собрать аудиторию анархистов-воителей. Что ж в этом сложного? Только такие кадры и остались в Telegram-тылу. Остальные, очевидно, устали быть кубиками в польском тетрисе и для массовости выстраивать фигурки на белорусских улицах. Так вот эти «воины-радикалы» с наступлением темноты два дня подряд испытывают нервы милиции и народа.
А утром в милицейских сводках вся их «революция» приобретает ироничный окрас. И вся страна узнает «героев» в лицо. Дорогу в районе Логойского тракта и Сурганова блокировали трое смелых (уж простите) малолеток, старшему – 21.
При себе – ножи, цепь, газовый баллончик и балаклава. Экипированы в профессиональную амуницию. Все они состояли в Telegram-чатах, где накануне активно обсуждали свою преступную тактику. После этого слово «мирный» им стоит надолго стереть из лексикона.
Вот еще один «добродетель». 33-летний сисадмин на велосипеде блокировал транспортный поток. Лихо, эмоционально, самозабвенно. А в РОВД почему-то быстро растерял вчерашний запал.
Что вы делали на проезжей части на велосипеде?
Поддержал протестующих.
Каким образом?
Выездом на проезжую часть.
То есть помогали им блокировать проспект?
Ну… Проспект и так уже был заблокирован, я просто выехал поддержать.
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Все, что произошло в эти дни, лишь подтверждает: речи о мирных митингах нет. Место мародеров и провокаторов – изолятор, но уж точно не улицы нашей страны. Попытки и дальше дестабилизировать обстановку будут жестко пресекаться. И это последнее предупреждение МВД.