«Игры закончились». Как на «мирных» протестах в Беларуси оказались организованные преступные группы?

Новости Беларуси. По информации МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 октября задержаны 186 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом отмечается радикализация протестов. Правоохранители дают неопровержимые факты: ночью с использованием коктейлей Молотова совершены нападения на здания Советского РУВД Минска и межрайонной прокуратуры в Барановичах. Среди протестующих появились организованные преступные группы, которые приходят на митинги с ножами, газовыми баллончиками и в профессиональной военной амуниции.





Угроза возрастает в первую очередь для мирного населения. Под ударом могут оказаться совершенно невинные люди. Но терпеть беспредел больше никто не будет. В правоохранительном блоке хватит сил и средств, чтобы навести порядок. В случае необходимости реакция со стороны силовиков будет жесткой.

Подробности в материале Ксении Худолей. Ксения Худолей, корреспондент:

Если это не истерия, то что тогда? «Мирный» протест, безобидная прогулка, ретрансляция мнения большинства? Да уж, смешно и... страшно. Когда «идею» сменяет «идиотизм», терпеть капризы радикальных остатков оппозиции становится невозможно.

Я дома нормально жить не могу, вы здесь орете! Вам дома нечем заняться? Иди уроки учи! Ксения Худолей:

Можно сколько угодно «просто гулять», «проходить мимо» и одним глазком подсматривать в Telegram. Но, как говорится, игры кончились. И конец им пришел тогда, когда «кто-то» и его марионетки решили, что им позволено разжигать костры, строить баррикады и тиранить мирных людей.

Последние ночи назвать безобидными акциями «не согласны» могут только сами организаторы, хотя теперь уж для них это слишком лояльное определение. Провокаторы – вот самое точное. Ведь именно из Telegram-чатов разлетелись призывы «дать жесткий отпор». Судя по всему, дать отпор здравому смыслу.

Ксения Худолей:

Буквально за неделю интернет-командирам удалось собрать аудиторию анархистов-воителей. Что ж в этом сложного? Только такие кадры и остались в Telegram-тылу. Остальные, очевидно, устали быть кубиками в польском тетрисе и для массовости выстраивать фигурки на белорусских улицах. Так вот эти «воины-радикалы» с наступлением темноты два дня подряд испытывают нервы милиции и народа.

А утром в милицейских сводках вся их «революция» приобретает ироничный окрас. И вся страна узнает «героев» в лицо. Дорогу в районе Логойского тракта и Сурганова блокировали трое смелых (уж простите) малолеток, старшему – 21.

При себе – ножи, цепь, газовый баллончик и балаклава. Экипированы в профессиональную амуницию. Все они состояли в Telegram-чатах, где накануне активно обсуждали свою преступную тактику. После этого слово «мирный» им стоит надолго стереть из лексикона.