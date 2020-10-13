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«Игры закончились». Как на «мирных» протестах в Беларуси оказались организованные преступные группы?

13 октября 2020 20:29
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Новости Беларуси. По информации МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 октября задержаны 186 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом отмечается радикализация протестов. Правоохранители дают неопровержимые факты: ночью с использованием коктейлей Молотова совершены нападения на здания Советского РУВД Минска и межрайонной прокуратуры в Барановичах.

Среди протестующих появились организованные преступные группы, которые приходят на митинги с ножами, газовыми баллончиками и в профессиональной военной амуниции.

«Игры закончились». Как на «мирных» протестах в Беларуси оказались организованные преступные группы?-1



Угроза возрастает в первую очередь для мирного населения. Под ударом могут оказаться совершенно невинные люди. Но терпеть беспредел больше никто не будет. В правоохранительном блоке хватит сил и средств, чтобы навести порядок. В случае необходимости реакция со стороны силовиков будет жесткой.

Подробности в материале Ксении Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:
Если это не истерия, то что тогда? «Мирный» протест, безобидная прогулка, ретрансляция мнения большинства? Да уж, смешно и... страшно. Когда «идею» сменяет «идиотизм», терпеть капризы радикальных остатков оппозиции становится невозможно.

«Игры закончились». Как на «мирных» протестах в Беларуси оказались организованные преступные группы?-4

Я дома нормально жить не могу, вы здесь орете! Вам дома нечем заняться? Иди уроки учи!

Ксения Худолей:
Можно сколько угодно «просто гулять», «проходить мимо» и одним глазком подсматривать в Telegram. Но, как говорится, игры кончились. И конец им пришел тогда, когда «ктоо» и его марионетки решили, что им позволено разжигать костры, строить баррикады и тиранить мирных людей.

«Игры закончились». Как на «мирных» протестах в Беларуси оказались организованные преступные группы?-7

Последние ночи назвать безобидными акциями «не согласны» могут только сами организаторы, хотя теперь уж для них это слишком лояльное определение. Провокаторы вот самое точное. Ведь именно из Telegram-чатов разлетелись призывы «дать жесткий отпор». Судя по всему, дать отпор здравому смыслу.

«Игры закончились». Как на «мирных» протестах в Беларуси оказались организованные преступные группы?-10

«Игры закончились». Как на «мирных» протестах в Беларуси оказались организованные преступные группы?-12

Ксения Худолей:
Буквально за неделю интернет-командирам удалось собрать аудиторию анархистов-воителей. Что ж в этом сложного? Только такие кадры и остались в Telegram-тылу. Остальные, очевидно, устали быть кубиками в польском тетрисе и для массовости выстраивать фигурки на белорусских улицах. Так вот эти «воины-радикалы» с наступлением темноты два дня подряд испытывают нервы милиции и народа.

«Игры закончились». Как на «мирных» протестах в Беларуси оказались организованные преступные группы?-15

А утром в милицейских сводках вся их «революция» приобретает ироничный окрас. И вся страна узнает «героев» в лицо. Дорогу в районе Логойского тракта и Сурганова блокировали трое смелых (уж простите) малолеток, старшему 21.

«Игры закончились». Как на «мирных» протестах в Беларуси оказались организованные преступные группы?-18

При себе ножи, цепь, газовый баллончик и балаклава. Экипированы в профессиональную амуницию. Все они состояли в Telegram-чатах, где накануне активно обсуждали свою преступную тактику. После этого слово «мирный» им стоит надолго стереть из лексикона.

«Игры закончились». Как на «мирных» протестах в Беларуси оказались организованные преступные группы?-21

Вот еще один «добродетель». 33-летний сисадмин на велосипеде блокировал транспортный поток. Лихо, эмоционально, самозабвенно. А в РОВД почему-то быстро растерял вчерашний запал.

«Игры закончились». Как на «мирных» протестах в Беларуси оказались организованные преступные группы?-24

Что вы делали на проезжей части на велосипеде?

Поддержал протестующих.

Каким образом?

Выездом на проезжую часть.

То есть помогали им блокировать проспект?

Ну… Проспект и так уже был заблокирован, я просто выехал поддержать.

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Все, что произошло в эти дни, лишь подтверждает: речи о мирных митингах нет. Место мародеров и провокаторов – изолятор, но уж точно не улицы нашей страны. Попытки и дальше дестабилизировать обстановку будут жестко пресекаться. И это последнее предупреждение МВД.

«Игры закончились». Как на «мирных» протестах в Беларуси оказались организованные преступные группы?-27

Всем, кто участвует в беспорядках и активно поддерживает агрессию, не лишним будет вспомнить, что за каждый свой шаг ответить придется по закону.

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# Акции протеста # общество # Ксения Худолей # Фотофакт

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