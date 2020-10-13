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Что думают белорусы о ситуации на улицах Минска? Три мнения

13 октября 2020 19:39
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Новости Беларуси. По информации МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 октября задержаны 186 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом отмечается радикализация протестов. Среди протестующих появились организованные преступные группы, которые приходят на митинги с ножами, газовыми баллончиками и в профессиональной военной амуниции.

Угроза возрастает в первую очередь для мирного населения. Под ударом могут оказаться совершенно невинные люди.

Ксения Худолей, корреспондент:
Маски сброшены. И под ними нет ничего, кроме ненависти и агрессии. Под угрозу этот карнавал политической глупости ставит жизни и здоровье детей, безопасность водителей и прохожих.

Что думают белорусы о ситуации на улицах Минска? Три мнения-1

Ну, вообще я считаю, что они ведут себя некорректно и неправильно. Любой конфликт можно мирно решить. Это мое личное мнение, и я думаю, меня многие поддержат. Давно хочется спокойствия и стабильности.

Что думают белорусы о ситуации на улицах Минска? Три мнения-4

Безопасность дорожного движения. Я сам водитель, я сам знаю, что человек на проезжей части не должен находиться в любом случае. С каждым днем мы не приобретаем, а наоборот, теряем: где-то тормозится развитие, где-то наступает какой-то регресс. И все хотят, чтобы на белорусской земле был мир и чтобы эта ситуация скорее разрешилась.

Что думают белорусы о ситуации на улицах Минска? Три мнения-7

Уже надоело все.

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# Акции протеста # общество # Ксения Худолей # Фотофакт

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