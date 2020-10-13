Что думают белорусы о ситуации на улицах Минска? Три мнения

Новости Беларуси. По информации МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 октября задержаны 186 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом отмечается радикализация протестов. Среди протестующих появились организованные преступные группы, которые приходят на митинги с ножами, газовыми баллончиками и в профессиональной военной амуниции.

Угроза возрастает в первую очередь для мирного населения. Под ударом могут оказаться совершенно невинные люди.

Ксения Худолей, корреспондент:

Маски сброшены. И под ними нет ничего, кроме ненависти и агрессии. Под угрозу этот карнавал политической глупости ставит жизни и здоровье детей, безопасность водителей и прохожих.