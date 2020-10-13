Прямой эфир

Татьяна Рунец: «У меня была прямая телефонная линия, 80 % из обратившихся говорили: «Сделайте что-нибудь, чтобы прекратить эти акции»

13 октября 2020 19:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. По информации МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 октября задержаны 186 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом отмечается радикализация протестов. Правоохранители дают неопровержимые факты: ночью с использованием коктейлей Молотова совершены нападения на здания Советского РУВД Минска и межрайонной прокуратуры в Барановичах.

Ночью в Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова

Среди протестующих появились организованные преступные группы, которые приходят на митинги с ножами, газовыми баллончиками и в профессиональной военной амуниции.

Авдонин: наши правоохранители действуют достаточно мягко, если сравнивать методы, которые применяются в других странах

Те, кто были по-настоящему мирными, кто безропотно терпел «красно-белые гуляния», больше не в силах смотреть на ночные вакханалии.

На прямую линию сенаторам поступают многочисленные обращения от белорусов. Понять и простить такой беспредел люди просто не смогут.

Татьяна Рунец: «У меня была прямая телефонная линия, 80 % из обратившихся говорили: «Сделайте что-нибудь, чтобы прекратить эти акции»-1

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:
У меня складывается впечатление, что у этих людей реакционно настроенных нет желания идти на конструктивный диалог. А очень хотелось бы направить их энергию в мирное русло.

Сегодня у меня была прямая телефонная линия, 80 % из обратившихся говорили: «Сделайте что-нибудь, чтобы прекратить эти акции». Люди устали от этих акций, люди хотят нормально жить, особенно жители домов, где происходят вот эти акции. Конечно, им хочется выйти на улицу с ребенком погулять, подышать свежим воздухом. А люди просто боятся.

Читайте также:

Многодетная мама: «Вчера дочка подошла, когда я просматривала видео, где орали, палили покрышки: «Мама, у нас что, война?»

Во Фрунзенское РУВД поступило около 30 обращений. На что жалуются минчане?

Уличные выходки и выходы сдуваются, а попытка захвата власти лопнула. Евгений Пустовой в рубрике «Политика без галстуков и купюр»

# Акции протеста # общество # Татьяна Рунец # Ксения Худолей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко продегустировал белорусское вино в Толочине
13 октября 2020 19:10

Александр Лукашенко продегустировал белорусское вино в Толочине

Многодетная мама: «Вчера дочка подошла, когда я просматривала видео, где орали, палили покрышки: «Мама, у нас что, война?»
13 октября 2020 18:52

Многодетная мама: «Вчера дочка подошла, когда я просматривала видео, где орали, палили покрышки: «Мама, у нас что, война?»

Авдонин: наши правоохранители действуют достаточно мягко, если сравнивать методы, которые применяются в других странах
13 октября 2020 18:20

Авдонин: наши правоохранители действуют достаточно мягко, если сравнивать методы, которые применяются в других странах