Татьяна Рунец: «У меня была прямая телефонная линия, 80 % из обратившихся говорили: «Сделайте что-нибудь, чтобы прекратить эти акции»

Новости Беларуси. По информации МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 октября задержаны 186 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом отмечается радикализация протестов. Правоохранители дают неопровержимые факты: ночью с использованием коктейлей Молотова совершены нападения на здания Советского РУВД Минска и межрайонной прокуратуры в Барановичах.

Ночью в Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова

Среди протестующих появились организованные преступные группы, которые приходят на митинги с ножами, газовыми баллончиками и в профессиональной военной амуниции.

Авдонин: наши правоохранители действуют достаточно мягко, если сравнивать методы, которые применяются в других странах

Те, кто были по-настоящему мирными, кто безропотно терпел «красно-белые гуляния», больше не в силах смотреть на ночные вакханалии.