Многодетная мама: «Вчера дочка подошла, когда я просматривала видео, где орали, палили покрышки: «Мама, у нас что, война?»

Новости Беларуси. По информации МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 октября задержаны 186 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Угроза возрастает в первую очередь для мирного населения. Под ударом могут оказаться совершенно невинные люди.
Ксения Худолей, корреспондент:
Поведение митингующих уже открыто можно называть бандитизмом. Организовавшись в преступные группы, они призывают к агрессии, устраивают столкновения с силовиками и с людьми, которые просто едут домой, просто устали от криков, просто хотят спокойствия.
Юлия Артюх, многодетная мать:
Вот эти их действия, которые радикальные, агрессивные – так нельзя. Мне приходило множество сообщений, в том числе в соцсети – матери, которые ехали за своими детьми в детский сад, они возмущались: «Как это так, теперь не доехать до детей, а как возвращаться назад?»
Конечно, это все просто будоражит и будоражит в том плане, что и возмущение наше: мы все жили спокойно, мирно, стабильно. То, что именно вчера произошло, сотрясает наше сознание. Вчера старшая дочка подошла ко мне, когда я просматривала видео, где орали, палили покрышки, ребенок поинтересовался: «Мама, что происходит, у нас что, война?»
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