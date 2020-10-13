Многодетная мама: «Вчера дочка подошла, когда я просматривала видео, где орали, палили покрышки: «Мама, у нас что, война?»

Новости Беларуси. По информации МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 октября задержаны 186 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Угроза возрастает в первую очередь для мирного населения. Под ударом могут оказаться совершенно невинные люди.

Ксения Худолей, корреспондент:

Поведение митингующих уже открыто можно называть бандитизмом. Организовавшись в преступные группы, они призывают к агрессии, устраивают столкновения с силовиками и с людьми, которые просто едут домой, просто устали от криков, просто хотят спокойствия.