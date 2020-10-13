«Я пришёл служить в ОМОН не для того, чтобы играть в революцию с подростками»
Новости Беларуси. По информации МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 октября задержаны 186 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом отмечается радикализация протестов.
Правоохранители дают неопровержимые факты: ночью с использованием коктейлей Молотова совершены нападения на здания Советского РУВД Минска и межрайонной прокуратуры в Барановичах.
Ночью в Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова
Среди протестующих появились организованные преступные группы, которые приходят на митинги с ножами, газовыми баллончиками и в профессиональной военной амуниции.
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Угроза возрастает в первую очередь для мирного населения. Под ударом могут оказаться совершенно невинные люди. Но терпеть беспредел больше никто не будет. В правоохранительном блоке хватит сил и средств, чтобы навести порядок.
В случае необходимости реакция со стороны силовиков будет жесткой.
Протестующие в Telegram-каналах пытаются убедить нас, что агрессия – это нормально, что весь мир легко и просто готов жечь покрышки, перекрывать дороги и строить баррикады. В реальной же жизни из-за таких кадров страдают обычные люди. Разрушить спокойствие моей семьи, моих друзей, моего народа я не позволю никогда. На любую агрессию, на любые призывы к насилию мы будем реагировать так, как этого требует закон.
Жгли покрышки и перекрывали дороги. Что происходило в Минске минувшей ночью?
Я пришел служить в ОМОН не для того, чтобы играть в революцию с подростками. С белорусских улиц мы никуда не уйдем, потому что это наша страна и наш народ, который мы будем защищать. Запугать меня и моих коллег никому не получится. Не позволим провокаторам и подстрекателям плевать на закон. Мы защитим спокойствие женщин, стариков и детей. А если кому-то показалось, что в центре Минска можно устроить бандитские разборки, очень скоро мы дадим понять: закон – один для всех.