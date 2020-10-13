«Я пришёл служить в ОМОН не для того, чтобы играть в революцию с подростками»

Новости Беларуси. По информации МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 октября задержаны 186 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом отмечается радикализация протестов.

Правоохранители дают неопровержимые факты: ночью с использованием коктейлей Молотова совершены нападения на здания Советского РУВД Минска и межрайонной прокуратуры в Барановичах.

Ночью в Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова

Среди протестующих появились организованные преступные группы, которые приходят на митинги с ножами, газовыми баллончиками и в профессиональной военной амуниции.

Григорий Азарёнок: если до выходных кто-то ещё верил в мирные митинги оппозиции, то теперь этот миф развеян