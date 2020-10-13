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Авдонин: наши правоохранители действуют достаточно мягко, если сравнивать методы, которые применяются в других странах

13 октября 2020 18:20
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Новости Беларуси. По информации МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 октября задержаны 186 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночная хроника протестов не укладывается ни в один из действующих законов.

В Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова. В 5 часов утра во двор райуправления прилетели три бутылки с зажигательной смесью. Один из снарядов попал в служебный автобус, и тот загорелся.

Ночью в Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова

Похожее происшествие зафиксировали в Барановичах, где дебоширы забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания межрайонной прокуратуры. Возле здания УВД Минского облисполкома несколько десятков протестующих блокировали движение прокатными велосипедами, разбросали «ежи» и подожгли автомобильную покрышку.

Жгли покрышки и перекрывали дороги. Что происходило в Минске минувшей ночью?

Авдонин: наши правоохранители действуют достаточно мягко, если сравнивать методы, которые применяются в других странах-1

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Это уже не является мирным протестом, это целенаправленная методика на то, чтобы наше общество пребывало в состоянии постоянного страха, постоянной перманентной ненависти друг к другу, и, как результат, естественно, наша страна находилась в состоянии раздробленности, тем самым ею легче управлять. Если они уже переходят определенную грань и готовы бомбить магазины, рестораны, общественные места, целые города, то понятно. В этом случае, как правило, они действуют не какими-то единичными группами, а целыми организованными группами.

В этом случае понятно, что их надо рассматривать как организованные банды, целью которых является не только дестабилизация ситуации, но и определенная нажива. Потому что либо они получают определенное финансирование от тех или иных структур, либо ориентированы на конечный результат. Если они начинают «мародерить» или заниматься каким-то грабежом или разбоем по отношению к общественным местам или тем, где можно поживиться, то в этом случае они уже переходят из стадии каких-то протестующих в стадию открытых преступников.

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Наши правоохранительные структуры действуют достаточно мягко, если сравнивать их методы и их меры, которые применяются в других странах при разгоне манифестации, работе с асоциальным элементом.

# Акции протеста # общество # Алексей Авдонин # Ксения Худолей # Фотофакт

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