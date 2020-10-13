Авдонин: наши правоохранители действуют достаточно мягко, если сравнивать методы, которые применяются в других странах

Новости Беларуси. По информации МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 октября задержаны 186 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночная хроника протестов не укладывается ни в один из действующих законов.

В Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова. В 5 часов утра во двор райуправления прилетели три бутылки с зажигательной смесью. Один из снарядов попал в служебный автобус, и тот загорелся.

Ночью в Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова

Похожее происшествие зафиксировали в Барановичах, где дебоширы забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания межрайонной прокуратуры. Возле здания УВД Минского облисполкома несколько десятков протестующих блокировали движение прокатными велосипедами, разбросали «ежи» и подожгли автомобильную покрышку.

Жгли покрышки и перекрывали дороги. Что происходило в Минске минувшей ночью?