Авдонин: наши правоохранители действуют достаточно мягко, если сравнивать методы, которые применяются в других странах

Новости Беларуси. По информации МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 октября задержаны 186 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ночная хроника протестов не укладывается ни в один из действующих законов.
В Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова. В 5 часов утра во двор райуправления прилетели три бутылки с зажигательной смесью. Один из снарядов попал в служебный автобус, и тот загорелся.
Ночью в Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова
Похожее происшествие зафиксировали в Барановичах, где дебоширы забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания межрайонной прокуратуры. Возле здания УВД Минского облисполкома несколько десятков протестующих блокировали движение прокатными велосипедами, разбросали «ежи» и подожгли автомобильную покрышку.
Жгли покрышки и перекрывали дороги. Что происходило в Минске минувшей ночью?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Это уже не является мирным протестом, это целенаправленная методика на то, чтобы наше общество пребывало в состоянии постоянного страха, постоянной перманентной ненависти друг к другу, и, как результат, естественно, наша страна находилась в состоянии раздробленности, тем самым ею легче управлять. Если они уже переходят определенную грань и готовы бомбить магазины, рестораны, общественные места, целые города, то понятно. В этом случае, как правило, они действуют не какими-то единичными группами, а целыми организованными группами.
В этом случае понятно, что их надо рассматривать как организованные банды, целью которых является не только дестабилизация ситуации, но и определенная нажива. Потому что либо они получают определенное финансирование от тех или иных структур, либо ориентированы на конечный результат. Если они начинают «мародерить» или заниматься каким-то грабежом или разбоем по отношению к общественным местам или тем, где можно поживиться, то в этом случае они уже переходят из стадии каких-то протестующих в стадию открытых преступников.
«Я пришёл служить в ОМОН не для того, чтобы играть в революцию с подростками»
Наши правоохранительные структуры действуют достаточно мягко, если сравнивать их методы и их меры, которые применяются в других странах при разгоне манифестации, работе с асоциальным элементом.