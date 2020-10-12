МВД: «Очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 1990-х»

По информации ведомства, общее количество составило около 11 тысяч человек – по всей стране. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек (подробнее здесь ).

Новости Беларуси. В МВД посчитали, сколько людей приняли участие в протестах в воскресенье, 11 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

Протесты в выходные собирают все меньше людей, но заметно радикализируются и становятся более организованными. Произошедшие в воскресенье события подтверждают: речи о мирных митингах нет. На несанкционированных акциях были замечены экстремисты из радикальных анархистских группировок.

Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел:

Министерство внутренних дел обеспечивает общественный порядок и общественную безопасность в стране. Мы отмечаем постепенное затухание протестного движения, как по территориям, так и по массовости. Однако протесты, сместившиеся преимущественно в город Минск, стали организованными и крайне радикальными. Свидетельство тому – акции в столице в минувшее воскресенье.

Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи – баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет. Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа.

Очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 1990-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших «цветные революции».

От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие.