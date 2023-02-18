Как пройти диспансеризацию и предотвратить развитие болезней? Разговор о здоровье в ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Более 13 % минчан уже прошли диспансеризацию, которая с 2023 года стала обязательной для всех белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По правилам процедура занимает всего один день, если не возникает необходимости дополнительных обследований и посещения узких специалистов. О том, какие факторы риска выявляют врачи и почему этой услугой лучше не пренебрегать, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь в воскресенье, 19 февраля, в 10:00. Диспансеризация – обязаловка или шанс застраховать себя от тяжелых последствий болезни всего за один день?

Основной принцип – не запустить, а вовремя начать лечение и вовремя выявить заболевание. Как пройти обследование быстро, в удобное время и без очередей?

Я могу выбрать любой день, когда я могу, любое время, когда я хочу, и записаться. Что такое факторы риска и как простое плановое обследование может спасти жизнь? Общая практика и личные истории.

Мы выявили у пациента сахарный диабет второго типа. Он об этом даже не знал, не подозревал. Как возраст влияет на необходимость проходить диспансеризацию? И что будет, если отказаться от этой услуги? Екатерина Забенько, ведущая:

Чуть ли не с работы уволят, общественное порицание?

Если он самостоятельно не хочет идти, мы его не можем заставить.

Чего боятся пациенты и о чем молчат врачи? Все намного проще, чем вы думаете.