Как пройти диспансеризацию и предотвратить развитие болезней? Разговор о здоровье в ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. Более 13 % минчан уже прошли диспансеризацию, которая с 2023 года стала обязательной для всех белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По правилам процедура занимает всего один день, если не возникает необходимости дополнительных обследований и посещения узких специалистов.
О том, какие факторы риска выявляют врачи и почему этой услугой лучше не пренебрегать, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь в воскресенье, 19 февраля, в 10:00.
Диспансеризация – обязаловка или шанс застраховать себя от тяжелых последствий болезни всего за один день?
Основной принцип – не запустить, а вовремя начать лечение и вовремя выявить заболевание.
Как пройти обследование быстро, в удобное время и без очередей?
Я могу выбрать любой день, когда я могу, любое время, когда я хочу, и записаться.
Что такое факторы риска и как простое плановое обследование может спасти жизнь? Общая практика и личные истории.
Мы выявили у пациента сахарный диабет второго типа. Он об этом даже не знал, не подозревал.
Как возраст влияет на необходимость проходить диспансеризацию? И что будет, если отказаться от этой услуги?
Екатерина Забенько, ведущая:
Чуть ли не с работы уволят, общественное порицание?
Если он самостоятельно не хочет идти, мы его не можем заставить.
Чего боятся пациенты и о чем молчат врачи? Все намного проще, чем вы думаете.
Пациенту нравится, что ему уделяют внимание, происходит диалог. Внимание – это то, чего нам не хватает сейчас.
Смотрите ток-шоу «Большой город» 19 февраля, в 10:00.
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