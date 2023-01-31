Переходи по ссылке, покупай билеты. Как работали задержанные в Беларуси кибермошенники?

Новости Беларуси. Когда опасность подстерегает по ту сторону экрана. Белорусским правоохранителям удалось вычислить и задержать семерых онлайн-мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как выяснилось, это лишь верхушка многочисленной международной группы киберпреступников.

Среди задержанных – молодые люди от 14 до 20 лет. Все они из разных областей Беларуси. Свое поле деятельности мошенники развернули на популярной интернет-площадке по продаже товаров. Несмотря на юный возраст, аферисты умело вводили граждан в заблуждение: под видом покупателей вступали в переписку, а затем отправляли потенциальной жертве ссылку, по которой необходимо было ввести реквизиты своего банковского счета. Дальше дело техники. Как только данные попадали на поддельный сайт, деньги «испарялись» со счетов. На белорусской онлайн-площадке заблокировано более 30 тысяч профилей, принадлежащих мошенникам.

Я узнал, что один из моих знакомых тоже занимается аналогичной деятельностью. И, связавшись с ним, решил работать вместе. Он помогал мне, давая SIM-карты. И в тонкостях дела.

Обманул в районе 10-15 человек и в общей сумме заработал от 8 до 10 тысяч белорусских рублей.

Мне действительно очень стыдно за это. Я раскаиваюсь в этом. И хотелось бы попросить искреннего прощения у жертв за эти эпизоды.

Заработав на одной интернет-площадке, мошенники переключались на другую. Маску «покупателя» сменял образ привлекательной девушки, а потенциальные жертвы находились на сайтах знакомств. После интригующей переписки предлагали выслать интимные фото. Разумеется, не бесплатно. Наивные собеседники переводили деньги, а взамен получали снимки из сети, а иногда и вовсе оставались ни с чем. И это уже не просто мошенничество: за подобные аферы задержанным грозит наказание еще и за распространение порнографии. Были в списке и другие методы развода интернет-пользователей.

Александр Рингевич, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Они пытались склонить их для какой-то личной встречи. Эта встреча должна была якобы состояться в каком-нибудь кинотеатре, ссылку на который они, естественно, предоставляли. Якобы это какой-то новый кинотеатр, который только открылся. Переходи, покупай билеты. Кроме всего прочего, они апробировали такую схему, когда, опять-таки, под предлогом личной встречи предлагали приобрести какие-то увеселительные вещества, для чего предоставляли нашим гражданам ссылки на какие-то маркеты в Сети, где якобы указанные вещества продаются.

Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Все задержания проходили на территории Республики Беларусь (подробнее).