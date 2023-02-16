19-летний житель Гродно сдавал в аренду несуществующую квартиры в Минске

Новости Беларуси. Житель Гродно сдавал несуществующие квартиры в Минске. Орудовал 19-летний мошенник в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представляясь владельцем недвижимости, он брал у своих потенциальных жертв предоплату за аренду жилья, после чего переставал выходить на связь. Всего на счету парня 33 обманутых клиента. Это жители Минска, Гродно, Могилева, Бобруйска и Смолевичей. Общий ущерб, причиненный обманутым, более 10,5 тысячи рублей.

Алексей Оборин, официальный представитель УСК по городу Минску:

Согласно материалам дела молодой человек в одном из мессенджеров нашел объявление о заработке. В его должностные обязанности входило размещение объявления в интернете и переписка с потенциальными жертвами от имени арендодателя. От своего руководителя парень получал реквизиты банковских карт, которые потом и сообщал пострадавшим.