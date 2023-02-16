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19-летний житель Гродно сдавал в аренду несуществующую квартиры в Минске

16 февраля 2023 07:34
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Новости Беларуси. Житель Гродно сдавал несуществующие квартиры в Минске. Орудовал 19-летний мошенник в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19-летний житель Гродно сдавал в аренду несуществующую квартиры в Минске-1

Представляясь владельцем недвижимости, он брал у своих потенциальных жертв предоплату за аренду жилья, после чего переставал выходить на связь. Всего на счету парня 33 обманутых клиента. Это жители Минска, Гродно, Могилева, Бобруйска и Смолевичей. Общий ущерб, причиненный обманутым, более 10,5 тысячи рублей.

19-летний житель Гродно сдавал в аренду несуществующую квартиры в Минске-4

Алексей Оборин, официальный представитель УСК по городу Минску:
Согласно материалам дела молодой человек в одном из мессенджеров нашел объявление о заработке. В его должностные обязанности входило размещение объявления в интернете и переписка с потенциальными жертвами от имени арендодателя. От своего руководителя парень получал реквизиты банковских карт, которые потом и сообщал пострадавшим.

19-летний житель Гродно сдавал в аренду несуществующую квартиры в Минске-7

Мнимый владелец квартир задержан и находится под стражей. Его будут судить за мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере.

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# Интернет-мошенничество # общество # Алексей Оборин # Фотофакт

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