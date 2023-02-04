Мошенники придумали новый способ обмана. Минчанин уже лишился крупной суммы по телефону

Новости Беларуси. Мошенники продолжают изобретать все новые способы обмана белорусов. В милицию обратился мужчина, у которого телефонные аферисты выманили 8 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчанин рассказал, что через мессенджер с ним связался якобы представитель банка и сообщил, что неизвестные пытаются похитить его сбережения. Чтобы помешать злоумышленникам, мужчине предложили воспользоваться специальным приложением. Последовав совету звонившего, житель столицы лишился крупной суммы.

Татьяна Обозная, представитель отдела информации и общественных связей ГУВД Минска:

В Советское РУВД столицы обратился мужчина, с банковского счета которого списали крупную сумму. Посредством мессенджера заявителю позвонил «представитель банка» и сообщил, что якобы неизвестный пытается снять деньги с его банковского счета. Чтобы обезопасить сбережения, необходимо было скачать приложение удаленного доступа и войти в личный комитет. Минчанин последовал инструкции и лишился 8 000 рублей. Напоминаем, что сотрудники банков, а также иных государственных учреждений не звонят в мессенджере для получения ваших личных данных.

Следователи возбудили уголовное дело за хищение денежных средств путем модификации компьютерной информации.