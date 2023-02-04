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Мошенники придумали новый способ обмана. Минчанин уже лишился крупной суммы по телефону

04 февраля 2023 11:23
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Новости Беларуси. Мошенники продолжают изобретать все новые способы обмана белорусов. В милицию обратился мужчина, у которого телефонные аферисты выманили 8 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мошенники придумали новый способ обмана. Минчанин уже лишился крупной суммы по телефону-1

Минчанин рассказал, что через мессенджер с ним связался якобы представитель банка и сообщил, что неизвестные пытаются похитить его сбережения. Чтобы помешать злоумышленникам, мужчине предложили воспользоваться специальным приложением. Последовав совету звонившего, житель столицы лишился крупной суммы.

Мошенники придумали новый способ обмана. Минчанин уже лишился крупной суммы по телефону-4

Татьяна Обозная, представитель отдела информации и общественных связей ГУВД Минска:
В Советское РУВД столицы обратился мужчина, с банковского счета которого списали крупную сумму. Посредством мессенджера заявителю позвонил «представитель банка» и сообщил, что якобы неизвестный пытается снять деньги с его банковского счета. Чтобы обезопасить сбережения, необходимо было скачать приложение удаленного доступа и войти в личный комитет. Минчанин последовал инструкции и лишился 8 000 рублей. Напоминаем, что сотрудники банков, а также иных государственных учреждений не звонят в мессенджере для получения ваших личных данных.

Следователи возбудили уголовное дело за хищение денежных средств путем модификации компьютерной информации.

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# Интернет-мошенничество # происшествия # Татьяна Обозная # Фотофакт

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