«Всё равно есть диалог». Игорь Тур рассказал о работе белорусских послов в западных странах

Григорий Азаренок, СТВ: Белорусские дипломаты сейчас все съехались в Беларусь. На полях «Белтелерадиокомпании» было ваше общение, насколько я знаю, скоро выйдет. Как те, кто работает на западных направлениях? Задавали такие вопросы, что вообще происходит. Напомню: в Лондоне ударили кого-то, постоянно какая-то гадость летит в здания посольств, какие-то сумасшедшие собираются, постоянно чего-то требуют, митингуют. Мы понимаем, как западные спецслужбы работают с этими диаспорами, натравливают там. Как сейчас работают люди, которые на западном направлении?

Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Те послы Беларуси, которые работают на западном направлении и публично, и непублично, рассказывали приблизительно следующее: работать действительно тяжело. Тяжело не потому, что есть какое-то давление от якобы диаспор, которое потом публично демонстрируется в Telegram-каналах, с БЧБ-флагами и так далее. Они говорят, что эти люди собираются разово под какие-то акции и потом успешно расходятся и занимаются своими делами.

Другое дело, что в разных странах, где представлены наши дипломаты (от Германии до Литвы), все-таки нарастает, во-первых, потребность у русскоязычного населения в доступе к правдивой информации, потому что как только происходит что-то, невыгодное западной пропаганде, каналы связи тут же отсекаются. И те белорусы, которые, условно, живут в Германии, хотят посмотреть точку зрения белорусскую на те или иные вопросы. В отсутствие такой информации они пытаются обращаться в посольства за этой информацией. Соответственно, мы обсуждали механизмы, как в некой критической ситуации все-таки сделать так, чтобы наша информация из Беларуси попадала в посольство в Германии и оттуда попадала тем белорусам, которые в Германии живут. Мы это вроде бы все обсудили.

Что касается особенностей, как работают наши дипломаты за рубежом, здесь, опять же, вопрос в том, что есть то, что публичное, и есть то, что не публичное. Публично разные политики западные (не будем называть страны, дабы не скомпрометировать никого) говорят о том, что мы не будем работать с Беларусью, демонстративно якобы игнорируют представителей нашей страны (и России, естественно), потому что Украина и так далее, но где-то тихонько, кулуарно все равно контакты есть. Все равно есть диалог. Потому что в каждой европейской стране есть так или иначе силы, которым все более невыгоден политический и экономический конфликт вокруг Украины. Худший расклад по этому конфликту как раз таки для стран Евросоюза.

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