Лукашенко: ваша задача – немедленно зачистить. Пусть лучше их не будет, чем будут те, кто уедет за границу

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во главе угла – чистота кадров. Не будет этой чистоты, если у нас порядка в головах не будет наверху, не надо от общества требовать этого порядка. В государственных структурах должны работать профессионалы с твердой государственной позицией, патриоты. Поэтому ваша задача – если таковые в этих структурах остались, немедленно, до Нового года, зачистить. Пусть лучше не будет, если вы сомневаетесь, их, чем будут те, которые потом уедут за границу и будут рассказывать, какие у нас итальянские забастовки в госструктурах.

У нас есть много толковых, классных, высокопрофессиональных ребят – полковников и даже генералов, которые в 50-55 лет уходят не пенсию. Это непозволительно – их надо использовать. И они с удовольствием, как показали некоторые разбирательства на моем уровне, готовы работать в гражданских структурах. Это хорошие организаторы, это патриоты, это преданные люди. Дисциплинированные. Я не говорю, что все повально, но их немало таких. И откуда брать наиболее надежных людей? Понятно – из регионов. Не надо о них забывать. Именно там формируется руководитель, который прошел все ступеньки профессионального роста, походил, что называется, по земле, побывал на заводе, у станка, и знает, чем живут люди.