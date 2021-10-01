Лукашенко: «Меня удручает поведение россиян, коллег чекистов и бойцов антитеррористических организаций»

Новости Беларуси. Кадровая политика, подготовка к принятию политических решений и экспертной оценке документов, работа идеологической вертикали. 1 октября Александр Лукашенко провел совещание с руководством Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор получился откровенным и острым. Глава государства подчеркнул, что дисциплина и справедливое отношение к людям – неизменные ориентиры. Евгений Пустовой, корреспондент:

Белорусы умеют сострадать. Справедливо было бы услышать слова поддержки от братишек из России. Но не все себя повели по офицерскому кодексу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня удручает поведение россиян, коллег чекистов и бойцов антитеррористических организаций. Удручает то, что эти люди, вроде бы, так же, как и эти ребята группы «Альфа», прошедшие немало испытаний, начинают по каким-то непроверенным, косвенным моментам оценивать работу наших спецподразделений: вот где-то непрофессионально, еще что-то и прочее. В этой связи мне очень просто реагировать. Я просто всех представителей братского народа хотел бы повернуть обратно, чтобы они обратили внимание на работу наших спецподразделений, той же группы «А» и этого же парня, который принимал участие в нейтрализации группы ЧВК «Вагнер».