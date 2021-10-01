Лукашенко: «Меня удручает поведение россиян, коллег чекистов и бойцов антитеррористических организаций»
Новости Беларуси. Кадровая политика, подготовка к принятию политических решений и экспертной оценке документов, работа идеологической вертикали. 1 октября Александр Лукашенко провел совещание с руководством Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор получился откровенным и острым. Глава государства подчеркнул, что дисциплина и справедливое отношение к людям – неизменные ориентиры.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Белорусы умеют сострадать. Справедливо было бы услышать слова поддержки от братишек из России. Но не все себя повели по офицерскому кодексу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня удручает поведение россиян, коллег чекистов и бойцов антитеррористических организаций. Удручает то, что эти люди, вроде бы, так же, как и эти ребята группы «Альфа», прошедшие немало испытаний, начинают по каким-то непроверенным, косвенным моментам оценивать работу наших спецподразделений: вот где-то непрофессионально, еще что-то и прочее. В этой связи мне очень просто реагировать. Я просто всех представителей братского народа хотел бы повернуть обратно, чтобы они обратили внимание на работу наших спецподразделений, той же группы «А» и этого же парня, который принимал участие в нейтрализации группы ЧВК «Вагнер».
Вот я хотел бы, чтобы они там посмотрели, как действовали наши ребята против 30 прошедших не одну войну специалистов, которые не просто не успели, извините меня, штаны натянуть на пятую точку, даже глаза не успели открыть и моргнуть.