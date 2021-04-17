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Владимир Караник о субботнике: будет возможность сказать, что немножко руку к стройке онкодиспансера в Гродно приложили и мы

17 апреля 2021 13:09
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Новости Беларуси. 17 апреля в Гродно участники субботника работали на строительстве онкодиспансера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Караев: я всегда принимал участие во всех субботниках, наверное, с 15 лет

Объект долгожданный: Гродненская область единственная в стране, где до сих пор не проводится лучевая терапия. Для будущих корпусов (ожидается, что пациентов они начнут принимать в 2025 году) уже закупается самое современное оборудование от брендовых производителей, идет подбор медперсонала высокого класса.

Владимир Караник о субботнике: будет возможность сказать, что немножко руку к стройке онкодиспансера в Гродно приложили и мы-1

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Это уникальное сооружение, и я думаю, что когда оно будет введено в эксплуатацию, оно очень сильно улучшит возможности наших замечательных врачей-онкологов. А у нас будет возможность сказать, что к этой масштабной стройке хоть чуть-чуть, немножко руку приложили и мы.

Владимир Караник о субботнике: будет возможность сказать, что немножко руку к стройке онкодиспансера в Гродно приложили и мы-4

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# Субботники в Беларуси # общество # Владимир Караник # Фотофакт

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