Владимир Караник о субботнике: будет возможность сказать, что немножко руку к стройке онкодиспансера в Гродно приложили и мы

Новости Беларуси. 17 апреля в Гродно участники субботника работали на строительстве онкодиспансера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Караев: я всегда принимал участие во всех субботниках, наверное, с 15 лет

Объект долгожданный: Гродненская область единственная в стране, где до сих пор не проводится лучевая терапия. Для будущих корпусов (ожидается, что пациентов они начнут принимать в 2025 году) уже закупается самое современное оборудование от брендовых производителей, идет подбор медперсонала высокого класса.