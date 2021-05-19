Александр Турчин о реконструкции храма в Будславе: «Первая задача, которая перед нами стоит, – сделать временную кровлю»

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Первая задача, которая перед нами стоит, – сделать временную кровлю, чтобы ограничить доступ влаги внутрь храма. Мы для себя ставим: за июнь попытаться это сделать. Потом задача более сложная – это изготовление проектно-сметной документации, потому что здесь проблемы связаны не только с повреждениями, которые наступили после пожара, но и проблемы укрепления фундамента, гидроизоляции, вопросы реставрации в целом храма, внутреннего убранства. Это серьезные проекты и по времени будут долгоиграющими. Но это все мы будем понимать про объемы, масштабы и суммы после изготовления проектно-сметной документации.