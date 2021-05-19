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Александр Турчин о реконструкции храма в Будславе: «Первая задача, которая перед нами стоит, – сделать временную кровлю»

19 мая 2021 14:08
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Новости Беларуси. Основные работы по реконструкции Будславского костела начнутся не раньше осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект временной кровли поручено разработать до конца июня 2021-го. Такую задачу 19 мая поставил губернатор Минской области Александр Турчин во время встречи по вопросам восстановления исторического объекта.

Александр Турчин о реконструкции храма в Будславе: «Первая задача, которая перед нами стоит, – сделать временную кровлю»-1

Специалисты продолжают детальное обследование пострадавшего во время пожара костела. Параллельно идет поиск проектной организации, которая займется детальным планом реконструкции здания. Сроки сжатые, главная задача – сохранить внутреннюю часть храма от повреждений.

Александр Турчин о реконструкции храма в Будславе: «Первая задача, которая перед нами стоит, – сделать временную кровлю»-4

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Первая задача, которая перед нами стоит, – сделать временную кровлю, чтобы ограничить доступ влаги внутрь храма. Мы для себя ставим: за июнь попытаться это сделать. Потом задача более сложная – это изготовление проектно-сметной документации, потому что здесь проблемы связаны не только с повреждениями, которые наступили после пожара, но и проблемы укрепления фундамента, гидроизоляции, вопросы реставрации в целом храма, внутреннего убранства. Это серьезные проекты и по времени будут долгоиграющими. Но это все мы будем понимать про объемы, масштабы и суммы после изготовления проектно-сметной документации.

Александр Турчин о реконструкции храма в Будславе: «Первая задача, которая перед нами стоит, – сделать временную кровлю»-7

Напомним, пожар в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе произошел утром 11 мая. Прихожан в храме не было. На локализацию возгорания потребовалось 3,5 часа. По факту возгорания возбуждено уголовное дело. Причины устанавливаются.

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# Пожар в Минской области # общество # Александр Турчин # Фотофакт

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