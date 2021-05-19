Александр Турчин о реконструкции храма в Будславе: «Первая задача, которая перед нами стоит, – сделать временную кровлю»

Новости Беларуси. Основные работы по реконструкции Будславского костела начнутся не раньше осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект временной кровли поручено разработать до конца июня 2021-го. Такую задачу 19 мая поставил губернатор Минской области Александр Турчин во время встречи по вопросам восстановления исторического объекта.
Специалисты продолжают детальное обследование пострадавшего во время пожара костела. Параллельно идет поиск проектной организации, которая займется детальным планом реконструкции здания. Сроки сжатые, главная задача – сохранить внутреннюю часть храма от повреждений.
Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Первая задача, которая перед нами стоит, – сделать временную кровлю, чтобы ограничить доступ влаги внутрь храма. Мы для себя ставим: за июнь попытаться это сделать. Потом задача более сложная – это изготовление проектно-сметной документации, потому что здесь проблемы связаны не только с повреждениями, которые наступили после пожара, но и проблемы укрепления фундамента, гидроизоляции, вопросы реставрации в целом храма, внутреннего убранства. Это серьезные проекты и по времени будут долгоиграющими. Но это все мы будем понимать про объемы, масштабы и суммы после изготовления проектно-сметной документации.