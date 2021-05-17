Насколько эффективна вакцина «Спутник V»? Замминистра здравоохранения Беларуси рассказал в цифрах

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я про «Спутник V» не слышал ни одного случая, чтобы был летальный исход. Про AstraZeneca постоянно говорят о том, что есть летальные исходы и еще что-то такое. Когда вы принимали решение на уровне министерства, какую вакцину будете производить, закупать, изучали ли вот эти случаи, что, например, американские, европейские вакцины в принципе небезопасны?