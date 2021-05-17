Насколько эффективна вакцина «Спутник V»? Замминистра здравоохранения Беларуси рассказал в цифрах

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я про «Спутник V» не слышал ни одного случая, чтобы был летальный исход. Про AstraZeneca постоянно говорят о том, что есть летальные исходы и еще что-то такое. Когда вы принимали решение на уровне министерства, какую вакцину будете производить, закупать, изучали ли вот эти случаи, что, например, американские, европейские вакцины в принципе небезопасны?
Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:
Конечно. Министерством здравоохранения изучались эффективность вакцин, их применение в других странах, регистрация. Один из немаловажных признаков, по которым приобреталась вакцина, это ее ценовой фактор. Вакцина Pfizer изначально предлагалась по стоимости около 80 долларов США. Я думаю, что не каждый из нас отдал бы такую сумму за вакцину. Ну а для государства это были бы определенные расходы. И зачем это делать, если «Спутник V» доказал свою состоятельность? И тех осложнений, о которых так много говорится, особенно в интернете, их в Республике Беларусь не зарегистрировано, как и в Российской Федерации.
Поэтому «Спутник V» – это нормальная вакцина, 92 % эффективность. Это значит, что из 100 привитых 92 не заболеют, а восемь человек, если и заболеют, то перенесут в легкой форме.